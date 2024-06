El PP avisa al PSOE que solo se reunirá para el CGPJ con mediación de la Comisión Europea porque Sánchez "no es de fiar"

El portavoz del PP, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 13 de junio de 2024, en Madrid (España). El Congreso debate hoy las enmiendas a la totalidad de devolución planteadas por los grupos Junts per Catalunya y V - Gabriel Luengas - Europa Press

Tellado asegura que aún no tienen respuesta de Jourová y que el plan de Sánchez, que busca "chantajear" al PP, difiere del de Guilarte



MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha avisado este jueves que solo se reunirá con el PSOE para intentar desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si hay "mediación" de la Comisión Europea porque el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no es de fiar". Además, ha subrayado que los tiempos "no los va a marcar Sánchez por muy desesperado que esté".

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Tellado ha reconocido que por el momento no han recibido respuesta de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, a quien el PP ha pedido que convoque una reunión "a tres" ante el "ultimátum y el chantaje" del presidente del Gobierno en relación con el órgano de gobierno de los jueces.

En concreto, Sánchez dio este miércoles un ultimátum al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que se avenga a renovar el CGPJ antes de que acabe el mes de junio y advirtió que de lo contrario cambiará la facultad del órgano de gobierno de los jueces para hacer nombramientos en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia.

"NOS REUNIREMOS CON LA MEDIACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA"

Tellado ha señalado que "en estos momentos" no han recibido "respuesta alguna" de la comisaria para mantener esa reunión y ha defendido que ese encuentro con el PSOE "debe ser" con la intermediación de la Comisión Europea porque, según ha dicho, la "inmensa mayoría de los españoles no se fía de Sánchez" y el PP "menos". "Por lo tanto nosotros nos reuniremos con la mediación de la Comisión Europea tal y como hemos planteado desde el inicio", ha manifestado.

En cuanto a si el PP vería factible apoyar la propuesta que realizó el actual presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, para limitar los nombramientos, Tellado ha rechazado que esa propuesta sea similar a la del jefe del Ejecutivo. "Ayer Pedro Sánchez hizo una propuesta confusa y, desde luego, no es la del señor Guilarte", ha agregado.

"LOS TIEMPOS NO LOS MARCARÁ SÁNCHEZ POR MUY DESESPERADO QUE ESTÉ"

Poco después, Guilarte ha celebrado que el presidente del Gobierno vea necesario cambiar el modelo de elección de los magistrados del Tribunal Supremo, pero ha avisado de que los nombramientos "deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional" y que "no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno".

Según Tellado, Pedro Sánchez "no ha hecho una propuesta" sino que, tras "perder las europeas", "ha pretendido chantajear al primer partido de España para salirse con la suya". "Desde luego que no cuente con nosotros. Y los tiempos, desde luego, entenderá que no los va a marcar Pedro Sánchez por muy desesperado que esté", ha advertido.

"NUESTRA POSTURA ES LA DE SIEMPRE Y NO HA CAMBIADO"

El portavoz del Grupo Popular ha indicado que la postura del PP para negociar el CGPJ "es la de siempre, y no ha cambiado". "Y las circunstancias tampoco han cambiado. Nosotros queremos renovar el Consejo y modificar al mismo tiempo, la ley que lo determina, haciendo que la justicia se despolitice en nuestro país", ha explicado.

Tellado ha insistido en que la postura del PP "es la misma" pero "lamentablemente la de Sánchez no", asegurando que la "hemeroteca" confirma ese cambio porque defendía "hace muy poco tiempo lo mismo" que plantea el PP.

"Si es para despolitizar el CGPJ, nos va a encontrar. Si lo que quiere es controlar el Poder Judicial porque tiene un problema, porque la justicia está investigando a su Gobierno y a su familia, que no cuente con nosotros", ha avisado.

"PARA CONTROLAR" LA JUSTICIA "NO VA A CONTAR NUNCA CON EL PP

Tellado ha reiterado que el PP "no va a aceptar ultimátums de nadie y menos todavía de un Gobierno derrotado en las urnas que amenaza al primer partido de España mientras claudica día a día frente al independentismo".

"Le vemos muy envalentonado frente al PP y muy cobardica frente a los independentistas. Sánchez no dialoga, Sánchez chantajea", ha afirmado, para denunciar que en esa entrevista en TVE se dedicara a "señalar" y "atacar" a los jueces.

A su entender, la "realidad es que Sánchez no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial" sino que "lo que quiere es controlar a los jueces". "Y para esa tarea desde luego sabe que no va a contar nunca, y digo nunca, con el Partido Popular", ha finalizado.