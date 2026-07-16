PP avisa: la sentencia del TJUE no es sobre toda la Ley de Amnistía y no finaliza el debate porque no es solo jurídico

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha recordado que el fallo emitido este jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la Ley de Amnistía "no dicta una sentencia sobre toda la Ley" porque "se circunscribía a un análisis muy concreto" de la norma y por tanto "no examina la constitucionalidad, ni la oportunidad política".

En este sentido, fuentes 'populares' sostienen que la sentencia europea "resuelve únicamente las dudas concretas sobre determinados aspectos del Derecho de la Unión que le han planteado los tribunales españoles, por lo que ahora serán éstos quienes la apliquen de acuerdo con esta resolución".

Para la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo es "un paso más de un largo proceso judicial", aunque aseguran que el Gobierno "intentará presentar esta sentencia como el final del debate". "Se equivocan. El debate nunca fue solo jurídico. El debate es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una mayoría parlamentaria. Y nuestra respuesta sigue siendo no", ha criticado.

"NINGÚN PRESIDENTE PUEDE CAMBIAR PODER POR IMPUNIDAD", CRITICA EL PP

Así, fuentes del PP inciden en que "ningún presidente debe cambiar poder por impunidad" y "mucho menos" hacerlo "contra la voluntad de los españoles". "Es lo que hizo Pedro Sánchez. Eso siempre será moralmente inaceptable", han censurado.

Sobre los líderes de las formaciones independentistas, desde el principal partido de la oposición hacen hincapié en que "ninguna decisión absuelve la gravísima irresponsabilidad de cometió el separatismo" y recuerdan que este fallo no elimina su responsabilidad política. "Todavía diez años más tarde Cataluña intenta recuperarse de ese gran proceso tóxico", insisten.

En contraposición, el PP asegura que continuará el camino marcado en el Congreso del partido en Cataluña. "Nuestro proyecto le ofrece a Cataluña abrir un nuevo tiempo que nos permita hablar únicamente de lo que necesitan los catalanes: más vivienda, más médicos, menos impuestos y más seguridad", han finalizado.

LA NORMA NO CHOCA CON EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) "para la normalización de la situación en Cataluña", al establecer en dos sentencias vinculantes que la norma no choca con el Derecho de la Unión Europea.

La Justicia europea responde así a dos de las cuatro cuestiones prejudiciales que los tribunales enviaron a Luxemburgo por sus dudas sobre la compatibilidad de la ley con las reglas de la UE; dos asuntos respecto a los que el Abogado General en su dictamen no vinculante de noviembre descartó una "autoamnistía" ni que afectara a intereses financieros de la UE.

Según los fallos leídos en Luxemburgo por el presidente del TJUE, el belga Koen Lenaerts, el tribunal concluye que el Derecho de la Unión "no se opone" a la Ley de Amnistía y apunta que la norma tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación.