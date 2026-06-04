El PP busca una declaración del Congreso contra la Mesa de Armengol por "bloquear" leyes con prórrogas de enmiendas

(I-D) El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; y la portavoz adjunta del PSOE en el Congreso, Isaura Leal; a su llegada a la reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP quiere que el Pleno del Congreso reprenda a la Mesa de la Cámara --controlada por PSOE y Sumar-- por "bloquear con prórrogas reiteradas de enmiendas" iniciativas legislativas, después de que el Tribunal Constitucional (TC) estimara por unanimidad un recurso de amparo contra acuerdos de la Mesa de la pasada legislatura que prorrogaron más de 70 veces el plazo de presentación de enmiendas de un proyecto de ley.

Así se desprende de una proposición no de ley que el PP llevará a debate y votación la próxima semana al Pleno del Congreso para la defensa del derecho a la participación en los asuntos públicos.

En la iniciativa, recogida por Europa Press, se busca que el Congreso manifieste su compromiso con la defensa del derecho constitucional de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

Y también se proclama el compromiso de salvaguardar este derecho recogido en el articulo 23 de la Carta Magna, garantizando que la función legislativa del Congreso "se ejerza con normalidad" en cumplimiento de la reciente doctrina del Tribunal Constitucional, que es la que habla de las eternas prórrogas de enmiendas que bloquean las leyes.

EL TC DICE QUE SE "DIFICULTA Y OBSTRUYE" LA LABOR PARLAMENTARIA

En concreto, el pasado 14 de abril el TC estimó por unanimidad un recurso de amparo presentado por el PP contra acuerdos de la Mesa del Congreso de la pasada legislatura. El fallo señalaba que, cuando el plazo para presentar enmiendas se prorroga de manera "automática y reiterada", sin ofrecer justificación para ello, la decisión de la Mesa no favorece que los diputados puedan ejercer con mayores garantías su labor parlamentaria.

Más bien lo contrario, pues el Constitucional constató que esa práctica "dificulta y obstruye" la tarea parlamentaria, al impedir que el procedimiento legislativo siga su curso debido y se dé cumplimiento a la decisión del Pleno de la Cámara.

El PP sostiene que este supuesto, que el TC ha resuelto que constituye una "vulneración" del derecho fundamental de participación política, "viene a ser la tónica habitual de esta legislatura". Y afirman que el normal desarrollo de la función legislativa se impide por parte de la Mesa cuando se subvierte la finalidad de la facultad de prorrogar el plazo de presentación de enmiendas, prevista para racionalizar el trabajo parlamentario.

Según critican, esa facultad se utiliza "de manera mecánica y sistemática" para bloquear determinadas fases del procedimiento parlamentario, ampliando 'sine die' los plazos de presentación de enmiendas tanto de proposiciones de ley aprobadas por el Pleno del Senado como de las tomadas en consideración por el Congreso a iniciativa de la oposición "o de aquellas otras que, por razones de oportunidad política, se impide que avancen".