El PP carga contra el Gobierno por permitir manifestaciones del 8M en varias CCAA, anteponiendo la política a la salud

Pastor siente "gran decepción" por la actitud del Ejecutivo y Prohens considera que se trata de una "irresponsabilidad enorme"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha cargado duramente este viernes contra el Gobierno que lidera Pedro Sánchez por permitir en varias autonomías manifestaciones por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, algo que, a su entender, evidencia que antepone la política a la salud como ocurrió hace un año.

"Lo vivo como una gran decepción de nuevo. De verdad, que no vuelvan a repetir lo que fue tan grave para tantos ciudadanos de nuestro país", ha declarado la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, en un podcast difundido por el partido junto a la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Marga Prohens, la senadora Sofía Acedo, y la portavoz de Igualdad del PP en la Cámara Baja, María Auxiliadora Pérez.

En el caso de la Comunidad de Madrid, la delegación del Gobierno ha prohibido todas las manifestaciones para el 8M, pero otras comunidades como Cataluña, Valencia, Navarra o Castilla y León sí permitirán las que cumplan con las medidas sanitarias.

"UNA IRRESPONSABILIDAD ENORME"

Acedo --que ha moderado el debate-- ha señalado que con el planteamiento del Gobierno ante este 8M parece que no se ha "aprendido nada" de lo ocurrido hace un año. Y ha preguntado a sus compañeras de grupo parlamentario cómo valoran que el "Gobierno de nuevo vuelva a poner la ideología por encima de la salud".

Pastor ha hecho hincapié en el 8 de marzo de 2020 y ha resaltado que desde el 31 de enero el Gobierno sabía que había un virus con una alta transmisibilidad. Por eso, ha insistido en que ha vivido "con profunda decepción" que de nuevo se permitan manifestaciones y se tomen decisiones "por motivos políticos y no sanitarios".

De la misma manera, Prohens ha afirmado que se trata de una "irresponsabilidad enorme" por parte del Ejecutivo y ha subrayado que el feminismo y la lucha por la igualdad "no puede circunscribirse a un día al año". A su entender, salir a la calle ese día no puede ponerse por encima de "la salud de todo un país".

PROHENS: "LOS NIÑOS ENTENDIERON QUE NO HABÍA CABALGATAS"

Además, Prohens ha señalado que el Gobierno permitió hace un año esas manifestaciones "escondiendo" la información que manejaba sobre el Covid-19, con "más de diez alertas internacionales de la OMS". "Nos pusieron en riesgo a todas", ha resaltado, para añadir que esa cita fue el inicio de un contagio masivo de coronavirus.

Por eso, ha subrayado que no se puede ser que se permitan de nuevo esas manifestaciones cuando "los niños entendieron que no había cabalgatas" y los ciudadanos han entendido que no pueden visitar a los abuelos. "No puede ser que ahora una guarda de irresponsables y egoístas pongan otra vez por encima su protagonismo ese día por encima del bien común", ha aseverado.

Por su parte, Auxiliadora Pérez ha acusado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de haber "infantilizado" su Ministerio y ha asegurado que no le ha entrado en la cabeza que es "ministra" y no "activista". "A diferencia de hace un año, las mujeres tenemos información y la mayoría del 24 millones de mujeres de este país somos mucho más responsables que la activista Montero", ha abundado.

PASTOR: "PROPAGADA Y ALGARADA" Y NO "POLÍTICAS REALES"

Pastor, que se ha definido como una "feminista convencida", ha apostado por ofrecer soluciones porque sigue "habiendo discriminación y desigualdad". "A mi el carné de feminista no me lo da nadie", ha dicho, para asegurar que hay que trabajar en cuestiones como el empleo de las mujeres, la conciliación o la brecha salarial.

Además, Pastor ha asegurado que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos "vale mucho para la propaganda y la algarada, pero para las políticas reales no vale". A su entender, hay que tomar medidas como un plan específico para "atajar el desempleo femenino"

Acedo ha criticado que "la izquierda se arrogue la defensa para sí de la mujer y la lucha por la igualdad" cuando, según ha dicho, los datos demuestran que con el PSOE y Podemos en el Gobierno ha subido la brecha salarial y se ha incrementado la brecha de género. De la misma manera, Auxiliadora Pérez ha subrayado "las mujeres son las grandes olvidadas de este Gobierno socialcomunista".

También Prohens ha defendido a "pasar de la pancarta" a planes que "realmente ofrezcan resultados". Tras recordar que el PP logró "las más altas cotas de mujeres trabajando", ha destacado que ahora España es el segundo país de la UE donde más crece el paro.

"Desde que gobierna la izquierda las mujeres en España hemos perdido libertad porque una mujer en paro y sin independencia económica, no es libre para decidir", ha avisado Prohens, para añadir que esa independencia por la que lucharon en el pasado ahora se está "perdiendo a pasos agigantados".