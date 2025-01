El PP carga contra Óscar López por no ocuparse de Muface: "No son ministros, son líderes de la oposición"

LEÓN 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha arremetido contra el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha asegurado que volverá a negociar con las aseguradoras el futuro de Muface, algo que para la portavoz del PP "se podía haber hecho hace tres meses cuando se dijo que esto iba a pasar".

"Cuando tenemos un ministro que, en lugar de dedicarse a Muface, que es su competencia, se dedica a ser el candidato de la oposición a Ayuso, pues no está en lo que tiene que estar. Ya pasó con Ribera y la dana. No son ministros, se dedican únicamente a ser líderes de la oposición", ha asegurado este domingo Ester Muñoz en León en declaraciones a los medios de comunicación.

Muñoz ha pedido al ministro que piense en las personas que ahora no saben si podrán acudir a su consulta médica o a las personas bajo tratamientos oncológicos que "no saben si podrán seguirlos".

"¿Cuánta gente mayor, jubilada y sus familias, que llevan años con su mismo médico, ahora no saben si van a poder ir a la consulta la semana que viene o si van a tener que incorporarse al Sistema Nacional de Salud?, ¿o cuánta gente que tiene tratamientos oncológicos que no sabe si va a poder seguirlos con su médico o en su centro y no sabe si se va a tener que ir a dónde, con quién y cuándo?", se ha cuestionado la portavoz del PP.

"Todo es por culpa del Gobierno, por hacer seguidismo a las políticas comunistas de sus socios, como la ministra de Sanidad, y por estar más pendientes de otras cosas que de lo que les corresponde", ha criticado.

El plazo de presentación de ofertas para salvar Muface, que expiraba este lunes 27 de enero, ha quedado sin efecto porque se cambiará las condiciones de la segunda licitación del concierto. Por su parte, la aseguradora Adeslas indicó este sábado que si Muface presenta "una propuesta adecuada" de licitación del próximo Concierto de Asistencia Nacional, "reconsideraría" su posición actual de no presentarse y "daría los pasos necesarios para dar continuidad de forma favorable a su presencia en Muface".

"Fruto de estas conversaciones (con el ministerio) podemos confirmar que se han producido avances significativos que permitirían resolver la situación actual y definir un modelo justo, equilibrado y sostenible para Muface", ha asegurado Adeslas.

Óscar López comparecerá el próximo 29 de enero en el Senado para informar y explicar en qué escenario se encuentra la cobertura sanitaria de los funcionarios mutualistas por la situación de Muface.