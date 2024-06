El PP critica que el PSOE no tiene política de inmigración y trata a los inmigrantes ilegales como "meros objetos"

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha criticado que el PSOE no cuenta con una propuesta de inmigración para España y que trata a los inmigrantes irregulares como "meros objetos".

"En lo que tendríamos que centrarnos fundamentalmente es en por qué está pasando este verano lo que está pasando y es que esto se tendría que haber solucionado en invierno. El PSOE no tiene una propuesta en inmigración para España", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación antes de visitar una exposición de artesanía y de pintores en León.

Muñoz ha criticado que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no haya ido a ninguno de los países de los que procede los inmigrantes irregulares ni que esté trabajando junto a la Unión Europea, puesto que considera que este problema no es solo de España. "Es un problema dentro de la Unión Europea que España, por estar en el sur, es el que lo está recibiendo inicialmente, pero este es un problema muy grave y muy serio", ha continuado.

Ha criticado la forma en la que el PSOE está abordando esta cuestión porque "trata a los inmigrantes como si fueran meros objetos", algo que le parece "lamentable".

"No puede ser que una comunidad autónoma reciba inmigrantes y menores no acompañados y que las comunidades autónomas no lo sepan", ha señalado, antes de resaltar que el PP quiere una política "seria y rigurosa" en inmigración, que esté trabajada junto a la UE y durante todo el año, así como con los países de origen.

Estas declaraciones se producen después de que ayer, el líder de Vox, Santiago Abascal, avisara de que el reparto de menores migrantes "amenaza" los pactos autonómicos con el PP, partido al que ha pedido "lealtad".

Como respuesta, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha garantizado la "solidaridad de las CCAA gobernadas por el PP" con los menores migrantes tras la amenaza de Vox, pero ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez "un liderazgo" en este asunto, poniendo a disposición de las autonomías "recursos y medios" porque sus centros de menores están "repletos".