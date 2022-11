El PP critica que el PSOE tenga ahora la "piel más fina" por las palabras de Ayuso tras meses de "insultos" a Feijóo

Maroto no valorara sus declaraciones y presume de unidad en el PP frente a los barones del PSOE que evitan la foto con Sánchez

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha criticado este martes que el PSOE ahora se "rasgue las vestiduras" y tenga la "piel más fina" tras las palabras contra Pedro Sánchez de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando, según ha recalcado, el jefe del Ejecutivo y el Partido Socialista llevan meses "insultando día sí y día también" al PP y al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

En una rueda de prensa en la Cámara Alta, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Maroto ha evitado entrar a valorar --ha recibido hasta cuatro preguntas sobre esta cuestión-- las declaraciones de Ayuso, quien este lunes acusó a Sánchez de ser un presidente "autoritario" que tiene por objeto tener "en la cárcel a la oposición, como en Nicaragua". El PSOE ha pedido al PP que desautorice y obligue a rectificar a la presidenta madrileña.

Pese a no pronunciarse sobre la oportunidad de esas palabras de Ayuso, Maroto sí que ha criticado que el PSOE ahora se "rasgue las vestiduras" y pida al PP "todo tipo de explicaciones" cuando es un partido que "no está para dar lecciones de prudencia, ni de moderación ni de respeto a las instituciones".

En este sentido, el dirigente el PP ha recalcado que Pedro Sánchez y el Partido Socialista que preside son "expertos en hacer todo lo contrario a la prudencia, a la moderación y al respeto a las instituciones".

"Es ridículo que se busque enfrentamientos en el seno del PP porque quién ha sido precisamente desautorizado dentro de un partido ha sido Sánchez por sus propios 'barones', que no es que discrepen de él y hagan lo contrario de sus políticas, es que ya han llegado a un punto en el que no se quieren ni hacer una foto con él", ha proclamado, para insistir en que el Gobierno y el PSOE no pueden dar al PP lecciones de "prudencia, moderación o respeto a las instituciones".

Al ser preguntado si cree que esas palabras de Ayuso desbaratan la estrategia de moderación de Feijóo, quien este mismo lunes reivindicaba desde Argentina la "política útil" y decía que "tensionar y crispar no dan resultado nunca", Maroto ha vuelto a poner el foco en la actuación del PSOE, asegurando que es "bastante lamentable que el mismo partido que se ha pasado los últimos meses insultando, día sí y día también, ahora resulta que es el partido que tiene la piel más fina".

DICE QUE EL PSOE TRATA DE "COLOCAR LA REFLEXIÓN" DE QUE AYUSO MANDA

Interrogado después de nuevo si cree que Ayuso descoloca la estrategia de Feijóo, después del malestar que han mostrado en privado algunos cargos y 'barones' del PP, Maroto ha indicado que el PSOE se está empeñando en "tratar de colocar esa reflexión como si fuese una realidad".

"Comprendo que el PSOE quiera desviar la atención de todos y que quiera hacerlo además por los problemas internos que tiene y que esté frustrado por las encuestas que tiene y los resultados que esas encuestas presentan, pero el PP no va a entrar en esa estrategia", ha enfatizado.

El portavoz del Grupo Popular en el Senado ha presumido de la unidad en el seno de su partido y ha destacado que es razonable que la dirección nacional que lidera Feijóo contacte con sus líderes regionales, que son voces "autorizadas, reconocibles y reconocidas en el partido".

EL "BULO" DEL PSOE SOBRE LA FALTA DE UNIDAD EN EL PP

"Lo atípico y lo raro es lo que pasa en el PSOE, que cuando Sánchez está en un sitio, todos los barones salen huyendo e inventándose agenda para no hacerse una foro con él", ha manifestado, para avisar al PSOE que va a "fracasar" en ese "intento de creación de un bulo en relación a la unidad interna del PP".

En este punto, Maroto ha recalcado que la izquierda "está dando un espectáculo de desunión en este momento" que "contrasta con la unidad interna del Partido Popular". "El PP está unido en torno a la creación de una alternativa que tiene que llegar a España como agua de mayo que se llama Feijóo, que cuenta con un respaldo mayoritario", ha aseverado.

Ante el hecho de que las palabras de Ayuso se produzcan coincidiendo con la huelga de médicos de urgencias en Madrid y si cree que esos problemas en las urgencias son "activismo de izquierdas", Maroto ha indicado que si esa situación se produjera en Galicia o Murcia "no existiría la pregunta" y ha rehusado valorar un asunto de política autonómica cuando el Gobierno madrileño cuenta con un equipo "sólido" de profesionales. "Me remito lo que el Gobierno de la CAM esté diciendo. No necesitan el apoyo de este humilde portavoz", ha finalizado.