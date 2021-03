PP y Cs critican que Montero quería dar un "mitin" a los niños y Vox celebra que la Comunidad les "dé la razón"

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PP y Cs han justificado este martes que el hecho por el que la Comunidad de Madrid ha prohibido que la ministra de Igualdad, Irene Montero, dé una charla en un colegio de la capital, es porque fuera a "dar un mitin de campaña"; algo que Vox ha celebrado, que les dé "la razón" en sus planteamientos.

El portavoz de Cs, César Zafra, en rueda de prensa telemática tras la Junta de Portavoces, ha indicado que las aulas "no son sitios para hacer mítines" ni que vayan políticos a hacer "campañas". "Una cosa es visitar un centro y otra dar una charla. Eso se llama campaña", ha lanzado.

Por su parte, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha aplaudido la decisión del Gobierno regional, ya que cualquier padre no puede entrar dentro de las aulas con sus hijos e Irene Montero iba a poder hacerlo para "dar un mitin". "Seamos serios. ¿Si ningún padre puede entrar al colegio de sus hijos por qué va a entrar una ministra de Unidas Podemos? Si ningún padre puede entrar al colegio de sus hijos por qué va a entrar una ministra de Podemos?", ha lanzado.

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha celebrado que "por fin" la Comunidad se dé cuenta de que tenían la razón en sus planteamientos y que hay "determinados partidos obsesionados por adoctrinar a nuestros niños"

No obstante, cree que el hecho de que se haya "frenado" a Montero para dar una charla "no quiere decir que en Madrid no haya adoctrinamiento en las aulas", como se puede ver, por ejemplo, cuando niños han ido de "excursión al mural de ciudad lineal". "Sigue siendo un tema fundamental la defensa de la libertad y PP y Cs no creo que tengan ningún problema en defender la libertad", ha insistido.