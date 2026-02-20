El PP culpa al Gobierno de convertir a España en un "paraíso para delincuentes" tras el repunte de la criminalidad

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha denunciado este viernes que el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido a España en un "paraíso para los delincuentes" tras el repunte de los delitos más graves en el país durante el año 2025, según los datos del Ministerio del Interior.

El PP ha criticado en un comunicado que mientras el ministro Fernando Grande-Marlaska "dice no enterarse de lo que hacía su DAO de la Policía Nacional", en referencia a la querella por agresión sexual, los datos de criminalidad "no hacen más que aumentar año tras año".

Según datos de Interior, los delitos contra la libertad sexual han crecido un 2,3% sobre 2024, aunque desde el Ministerio han señalado que es "un porcentaje inferior al incremento interanual observado en años anteriores (5,7% en 2024 sobre 2023)". Dentro de estos delitos, los de agresión sexual con penetración (violaciones) se han incrementado en 2025 un 2,8% respecto a 2024, al contabilizarse 5.363 denuncias.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha resaltado, en un mensaje en la red social 'X', que en ocho años de Gobierno se han producido "casi un 300% más de violaciones, es decir 14 al día". "¿Por qué la izquierda no puede hablar de seguridad?, se lamentan algunos. Por los agresores en la calle, por las pulseras que fallan, por el DAO, por las amigas colocadas y por esto", ha señalado, en referencia al repunte de criminalidad en España.

UNA POLÍTICA QUE ES "NEFASTA"

El PP también han hecho referencia al aumento de la cibercriminalidad --un incremento superior al 5% en cuanto a 2024-- al considerar que "mientras Sánchez ataca a los que él hace llamar 'tecno-oligarcas', permite que la delincuencia en red campe a sus anchas sin poner medidas ni protección a menores y adultos".

Desde la formación de Alberto Núñez Feijóo han tildado de "nefasta" la política de Sánchez y Marlaska refiriéndose a "escándalos" como el de la presunta violación del DAO a una subordinada o el asesinato de los dos guardias civiles de Barbate.

Con todo, los 'populares' "urgen" un cambio "para que España vuelva a ser un país seguro". "Volveremos a tener un país seguro", ha prometido.