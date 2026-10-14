El PP denuncia la "incoherencia" de la portavoz del PSOE tras los pisos de su pareja y la reta a un debate de vivienda

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa. Archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha denunciado la "incoherencia" de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, tras conocerse los "30 pisos" que posee de su pareja y la ha retado a celebrar un debate "serio y en profundidad" sobre las políticas de vivienda. Además, ha difundido un breve vídeo en sus redes sociales en el que llama "hipócritas" a los socialistas.

Los 'populares' se han hecho eco de la información publicada por 'Artículo 14' en la que se asegura que la pareja de Mínguez maneja un 'holding' con varios millones de euros en inmuebles y habría desahuciado a inquilinos. A su vez, el 'Español' sostiene que tiene dos sociedades en Panamá además de sus 30 pisos en España.

Este martes, en una entrevista en 'Antena 3' en la que se le preguntó por esa información, Mínguez aseguró que "el ataque personal es lo peor que hay en política" y añadió que se trata de "una empresa familiar que se dedica al alquiler y cumple con la legalidad", incluyendo la ley de vivienda "que se está aplicando en Cataluña".

"MENUDO NIDO DE CARROÑEROS TENÍAN MONTADO"

Después de que el pasado 5 de octubre la propia Mínguez difundiera un mensaje en 'X' con el mensaje: "Votar con V de vivienda", la portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, le ha replicado: "Con V de vivienda y con B de buitres".

"Menudo nido de carroñeros tenían montado. Sabían de lo que hablaban, tenían experiencia. La izquierda de siempre: haz lo que yo", ha afirmado Muñoz. Por su parte, la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha destacado que la empresa de la pareja de Mínguez se llama "Nest Capital" y ha subrayado que nest en inglés significa "nido". "De buitres, claro", ha enfatizado.

El PP ha utilizado su cuenta oficial de 'X' para pedir "formalmente" un "debate serio y en profundidad sobre políticas de vivienda con la portavoz del PSOE, Montse Mínguez". "O con su marido, nos da igual", ha añadido.

EL PP CUELGA UN VÍDEO LLAMANDO "HIPÓCRITAS" A LOS SOCIALISTAS

Además, el PP ha difundido en sus redes sociales un breve vídeo de siete segundos en el que se cuelga una lona en la fachada de la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz y se escucha el sonido de varios buitres: "Haz lo que digo. No lo que hago. Hipócritas". Los 'populares' acompañan la cinta con la siguiente pregunta irónica: "¿Hoy el PSOE ya no habla de vivienda?".

Fuentes del PP han señalado a Europa Press que la "coherencia en política es importante" y han recriminado al PSOE que se dedique a dar "lecciones" en materia de vivienda y "criminalizar a los propietarios". "Es una izquierda incoherente y eso es lo que la sociedad no perdona", han apostillado.

Además, han criticado que la portavoz del PSOE hable de fondos buitre tras la situación de su pareja. "¿Qué diferencia hay entre Urbagestión y la empresa del marido de Montse Mínguez? Qué desfachatez criticar los desahucios con un marido desahuciador", han aseverado las mismas fuentes, aludiendo así a la empresa que acometió el desahucio de la octogenaria Maricarmen Abascal en su casa del barrio del Retiro. Tras la presión social, Urbagestión y los representantes de Maricarmen llegaron a un acuerdo para su retorno a la vivienda pero la anciana falleció hace una semana.