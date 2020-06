El PP denuncia que Sánchez lleva dos meses sin llamar a Casado: "Es una anormalidad política"

Montesinos dice que tienen la "mano tendida" para llegar a acuerdos pero avisa que el PP "nunca" estará a favor de subir impuestos

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha denunciado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, lleva dos meses sin contactar con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, un hecho que ha calificado de "anormalidad política". Aunque ha señalado que su formación tiene "mano tendida" para lograr acuerdos, ha avisado de que "nunca" estará a favor de subir impuestos como ha sugerido ya el Gobierno.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Montesinos ha indicado que el PP "siempre ha mostrado mano tendida con el Gobierno de España para llegar a acuerdos de Estado" y ha subrayado que Pablo Casado ha ofrecido pactos en materia sanitaria y económica.

En el plano económico, ha asegurado que el líder del PP ha planteado un plan de choque que incluye prolongar los ERTEs hasta diciembre, mecanismos de liquidez para autónomos y pymes, y bajar impuestos "como en Alemania" o como se ha anunciado en Italia.

"El PP va a estar ahí para los temas importantes de los españoles. Siempre hemos cogido la llamada del Gobierno de España. Siempre nos hemos reunido con Pedro Sánchez cada vez que nos ha llamado. Pero decir esto, esa mano tendida en defensa del interés general es también compatible con denunciar todo aquello que está haciendo mal el Gobierno de España", ha manifestado.

En este punto, Montesinos ha afirmado que la gestión del Ejecutivo en la crisis del coronavirus ha sido "deficiente" y ha insistido en que es "responsabilidad" del primer partido de la oposición denunciarlo "alto y claro".

Al ser preguntado si hay margen para negociar unos Presupuestos entre Gobierno y PP, el dirigente 'popular' ha insistido en que Casado "ya ha propuesto a Pedro Sánchez un plan de acción económica" para responder a la crisis derivada del Covid-19 pero se ha quejado de que el presidente de Gobierno no contacte con Casado.

"Ya saben lo poco que le gusta a Pedro Sánchez hablar con el principal líder de la oposición. Prácticamente lleva dos meses Pedro Sánchez sin hablar con el principal partido de la oposición y sin llamar a Pablo Casado, lo cuál es una anormalidad política y lo tengo que decir claramente", ha asegurado.

LOS POSTULADOS DE IGLESIAS, "INCOMPATIBLES" CON LOS DEL PP

Eso sí, Montesinos ha hecho hincapié en que el PP "nunca va a estar a favor de la subida de impuestos como ayer parecía que sugería Pedro Sánchez", en alusión a sus declaraciones en La Vanguardia avanzando que el sistema impositivo "va a mejorar hacia la justifica fiscal". "El PP no es el partido de la subida de impuestos", ha proclamado.

Además, ha subrayado que los postulados económicos de Pablo Iglesias "son incompatibles" con los del PP. "Nosotros no estamos en el sectarismo, no estamos en la radicalidad y no estamos en los postulados radicales de Pablo Iglesias sino que estamos en la moderación, en la centralidad y en esas políticas económicas que repercuten en los españoles de forma beneficiosa", ha agregado.

Al ser preguntado si cree que hay grietas en el Gobierno aunque Sánchez haya afirmado estar "orgulloso" del trabajo de todos sus ministros, Montesinos ha señalado que el jefe del Ejecutivo "confunde crispación con responsabilidad", ya que, según ha dicho, es "responsabilidad del primer partido de la oposición denunciar aquello que hace mal el Gobierno de España". Según ha recalcado, la "lealtad" del PP es "a los españoles".