PP denuncia que Sánchez "no tenga previsto" comparecer en el inicio de sesiones del Senado: No respeta la Cámara

El PSOE dice que no se sabe si Sánchez tendrá otros compromisos el 8 de septiembre: El PP tiene una bola de cristal

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha denunciado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no tenga previsto, a día de hoy, comparecer en el inicio del siguiente periodo de sesiones de la Cámara Alta después de "haberse comprometido" a hacerlo durante este curso legislativo.

"No respeta la Cámara ni respeta su propia palabra", ha subrayado el dirigente 'popular' en una rueda de prensa antes del último Pleno que se desarrollará en el Senado en este período de sesiones. Maroto ha recordado que Sánchez se comprometió a comparecer en una sesión monográfica sobre las consecuencias sociales, económicas y sanitarias de la crisis del Covid-19.

En este sentido, Maroto ha explicado que en la Junta de Portavoces se ha debatido sobre la fecha del inicio del siguiente período de sesiones y el Grupo Popular ha propuesto la semana del 8 de septiembre con posibilidad de retrasarlo a la sguiente semana. Sin embargo, desde el PSOE aseguran que no se sabe a día de hoy la agenda de Pedro Sánchez durante esas fechas.

Desde el PP ya denunciaron la ausencia de Sánchez a una sesión de control a la que no asistió por "agenda internacional". La formación 'popular' criticó que esos compromisos exteriores no figuraban en la agenda del presidente, y desde el PSOE alegaron que se trataban de conversaciones europeas que no siempre tienen que aparecer en la agenda.

EL PSOE: "NO TENEMOS BOLAS DE CRISTAL"

Estas declaraciones de Maroto han encontrado su réplica en el portavoz del PSOE, Ander Gil, quien ha asegurado que el dirigente 'popular' tiene una "bola de cristal" para ver si Sánchez tiene agenda o no en esas fechas.

"La agenda de Sánchez a fecha de hoy y las negociaciones que tenemos abiertas en Europa hacen difícil cerrar esa posibilidad o no de que esté presente en esa comparecencia prevista para el próximo periodo de sesiones. Quizá la bola de cristal de Maroto le haga predecir hoy el futuro, pero a mí me resulta difícil", ha dicho Ander Gil.

Gil ha recordado que "sólo dos presidentes socialistas" han comparecido a petición propia en el Senado, José Luis Rodríguez Zapatero y el propio Sánchez, y ha insistido en el compromiso de este último de volver a hacerlo.

En paralelo, el portavoz 'socialista' ha ironizado con que Maroto podría haber utilizado la "bola de cristal" para haber "evitado el fracaso de su tándem" con el líder de la coalición PP+CS en Euskadi, Carlos Iturgaiz, en las elecciones del pasado domingo.

A este respecto, Gil ha valorado los resultados electorales en estos comicios asegurando que Idoia Mendía y Gonzalo Caballero han obtenido unos resultados "muy muy aceptables", que consolidan al PSOE como "partido referente de un proyecto político". No obstante ha reconocido que les hubiera gustado tener un "mejor resultado".

EL 8 DE SEPTIEMBRE, VUELTA A LOS PLENOS

La vicepresidenta del Senado, Cristina Narbona, ha explicado en una rueda de prensa que el 8 de septiembre se celebrará el primer pleno del siguiente período de sesiones y que el 1 de septiembre se volverá a reunir la Mesa.

Según ha confirmado, esto ha sido objeto de debate en la reunión de la Mesa del Senado y de la Junta de Portavoces de este martes habida cuenta de que algunos grupos pedrían que se retrasara una semana más para contar con la presencia de Sánchez.

Narbona ha recalcado que, a día de hoy, no se saben los compromisos del jefe del Ejecutivo y ha defendido su ausencia en el pleno que se celebra esta tarde por las reuniones que mantendrá con la canciller alemana y su viaje a Suecia.