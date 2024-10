El PP denuncia la "trampa" de Sánchez con Conferencia de Presidentes y forzará debatir de financiación e inmigración

Tras el rechazo de CEOE a semana de cuatro días, Gamarra dice que el PP apuesta por la flexibilidad laboral: "No es la propuesta de Díaz"



MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado este martes la "trampa" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con la Conferencia de Presidentes porque, según ha recalcado, se ha visto "obligado" a convocarla después de que los presidentes autonómicos le llevaran a los tribunales. Además, ha exigido que, aparte de hablar sobre vivienda, se traten asuntos como la financiación autonómica, la crisis migratoria o la falta de médicos en atención primaria, mostrándose convencida de que las CCAA no van a "dejar pasar la oportunidad" para que sean abordados en esa reunión.

"Tiene trampa esta convocatoria y diré por qué. Esta convocatoria es obligada para Pedro Sánchez, que lleva dos años y medio sin convocar a los presidentes de las CCAA", ha asegurado Gamarra en su intervención en el Fórum Europa, al que han asistido el presidente del Senado, Pedro Rollán, y varios exministros de Mariano Rajoy como Soraya Sáenz de Santamaría, Isabel García Tejerina, Rafael Catalá o Fátima Báñez.

La 'número' dos de Alberto Nuñez Feijóo ha señalado que Sánchez ha ido retrasando esa convocatoria debido al poder territorial que tiene en este momento el PP, ya que, a su entender, el jefe del Ejecutivo "no es tan valiente como para encerrarse en esa plaza de toros con tanto presidente del Partido Popular".

DICE QUE NO HAY "RECTIFICACIÓN" DE SÁNCHEZ

Ante esa convocatoria de la Conferencia de Presidentes prevista para primeros de diciembre en Cantabria para hablar de vivienda, Gamarra ha subrayado que esa cita "viene obligada por la acción de los presidentes autonómicos del PP, con una demanda en el Tribunal Supremo por la no convocatoria" de ese órgano.

"Y antes de que le obligue el Supremo y le condene a convocarla judicialmente, pues lo que ha hecho es dar el siguiente paso, que es convocar la preparatoria de la Conferencia de Presidentes. Por lo tanto, no es un ejercicio de rectificación sobre su política de lealtad institucional, sino la exigencia del Estado de derecho", ha avisado.

Gamarra ha admitido que la vivienda es uno de los asuntos que debe tratarse con los presidentes porque Sánchez "no ha hecho nada en seis años que lleva gobernando" pero "hay muchas cosas sobre las que los presidentes autonómicos quieren hablar", citando la situación de la inmigración, la falta de médicos en atención primaria o la financiación autonómica tras el acuerdo para una financiación singular de Cataluña firmado entre el PSC y ERC.

"Yo creo que esa elaboración del orden del día también será, por parte de los presidentes de comunidades autónomas y de ciudades autónomas del Partido Popular, constructiva, positiva y, sobre todo, reflejará aquello sobre lo que los españoles sí quieren que su presidente del Gobierno y sus presidentes de Comunidades Autónomas hablen, sobre todo, para buscar soluciones", ha manifestado.

Al ser preguntada expresamente si el PP va a procurar que se introduzca en el orden del día la inmigración, la financiación y la falta de médicos invocando el artículo 5 del Reglamento --ya sea con los presidentes del PP o gracias a su mayoría absoluta en el Senado--, Gamarra se ha mostrado "convencida" de que las CCAA no van a dejar "pasar la oportunidad" de que esos asuntos se introduzcan en el orden del día.

Gamarra ha recordado que, "si hay un acuerdo de 10 presidentes autonómicos", pueden decidir qué temas deben abordarse y ha augurado que plantearán asuntos que han expuesto públicamente en "reiteradas ocasiones" estos últimos meses, como la inmigración o la financiación. "Por lo tanto esa oportunidad con el reglamento en la mano no creo que la vayan a dejar pasar para abordar los tres temas", ha apostillado.

UN FONDO TRANSITORIO PARA LAS CCAA INFRAFINANCIADAS

En su intervención, la secretaria general del PP también ha defendido un modelo de financiación autonómica común para toda España, que garantice la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan y que se decida entre todos con lealtad institucional.

"Lo que es de todos se decide entre todos y no es objeto de transacción", ha manifestado, antes de reconocer que es necesaria una revisión y un fondo transitorio para nivelar las CCAA infrafinanciadas.

Gamarra también ha criticado que Sánchez no vaya a presentar Presupuestos y ha dicho que debería convocar elecciones si fuera fiel a sí mismo y sus declaraciones del pasado, cuando afirmaba que sin ellos no se podía gobernar. "Le importa poco si hay presupuestos o no, porque le importan poco los problemas de los españoles. Él solo quiere resistir y lo puede hacer con ellos o sin ellos", ha declarado.

DEFIENDE LA FLEXIBILIDAD DEL PP: "ÉSTA NO ES LA PROPUESTA DE DÍAZ"

Por otra parte, al ser preguntada qué le diría a los que critican el planteamiento del PP abriéndose a la semana laboral de cuatro días y si ha valorado lo que supondría en términos de eficiencia económica esa medida, Gamarra ha respondido: "Les diría que ésta no es la propuesta de Yolanda Díaz. Eso para empezar".

Además, ha dicho que el PP les diría que lean "bien" la propuesta que plantea su partido a favor de la "flexibilidad en la jornada laboral". "Nada que ver con la propuesta que está haciendo Yolanda Díaz y que está haciendo el Gobierno. Nosotros planteamos dentro del diálogo social, estamos hablando de la imposición de una jornada laboral de 4 días. Estamos hablando de la flexibilidad en la jornada laboral. Estamos hablando del banco de horas", ha resaltado.

Gamarra ha apostado por incentivar esa flexibilidad laboral y ha admitido que su aplicación dependerá de los sectores y en el marco del diálogo social, "no de la imposición". A su entender, ahí es donde se tiene que "avanzar en la flexibilidad de la semana o de la jornada laboral".