El PP desafía al PSOE y sus aliados a corregir las carencias de la Ley de Transparencia que criticaron en 2013

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa del Gobierno y con la que reta al PSOE y a sus actuales socios parlamentarios a resolver las carencias de la ley de transparencia que denunciaron cuando el Gobierno de Mariano Rajoy la aprobó hace doce años.

La iniciativa, que se debatirá y votará en la Comisión de Hacienda y Función Pública, emplaza al Ejecutivo a garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones legales de publicidad activa, tanto en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado como en los portales de las distintas entidades del sector público institucional estatal.

Asimismo, reclama que, en particular, se aproveche la puesta en marcha del nuevo Portal de Transparencia anunciado por el presidente para recuperar la existencia de un apartado convenientemente actualizado que permita a la ciudadanía observar, de forma agregada, la totalidad de iniciativas normativas que el Gobierno de España está tramitando a través de sus distintos ministerios.

El texto, recogido por Europa Press, también pide que ese apartado facilite la participación ciudadana en los diferentes momentos del trámite en los que la ley permite la recepción de opiniones y aportaciones.

"DEFICIENTE" CUMPLIMIENTO DE LA LEY

En la exposición de motivos, el Grupo Popular recuerda que en 2013 el Congreso aprobó la primera Ley de Transparencia de la historia de España, impulsada por un Gobierno de Mariano Rajoy y con el voto en contra de PSOE, Izquierda Plural, Compromís, Amaiur o BNG, que calificaron la norma como un "acto fallido político", una "oportunidad perdida", "insuficiente", que nacía "muerta" o que se quedaba "corta".

Más de una década después, el PP señala que los partidos que entonces utilizaban esos términos llevan más de seis años sustentando el Gobierno de España "y no han utilizado su mayoría parlamentaria para reforzar la ley, mientras que los hechos demuestran que están haciendo un deficiente incumplimiento de la misma".

La iniciativa cita una evaluación realizada en 2024 por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de entidades del sector público estatal, que sitúa la media de cumplimiento de la publicidad activa en un 45%, y menciona que por debajo de esa cifra se encuentran organismos como el CSIC, el Instituto Cervantes, Red.es, Puertos del Estado, el IDAE, Turespaña, Ingesa o el INSS.

También alude a una evaluación de 2023 sobre el nivel de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de la Administración General del Estado a través del Portal de Transparencia, que detectó un cumplimiento de apenas el 50% en la información de relevancia jurídica.

UN PORTAL, "ABSOLUTAMENTE INÚTIL"

Según el informe, "todas las informaciones reconducen a la búsqueda por ministerios, lo que no facilita una información agregada", y se señala que "debería abordarse una depuración de la información publicada, eliminando registros que carecen de vigencia y que, además, entorpecen el acceso a la información".

La PNL sostiene que estas deficiencias se producen de forma particular en la información sobre normas en tramitación y sostiene que actualmente el Portal de Transparencia es "absolutamente inútil" para informar sobre la actividad normativa que está desarrollando el Gobierno de España.

Frente a ello, el PP indica que comunidades autónomas donde gobierna, como Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla y León o la Región de Murcia "mantienen espacios actualizados que permiten conocer en conjunto las iniciativas normativas y participar en los distintos momentos del trámite".