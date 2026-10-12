El PP dice que "la calle ya ha demostrado que no soporta" a Sánchez: "De nada sirven los desahogos si no se va a votar"

1124734.1.260.149.20261012131621 Archivo - La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha celebrado este lunes, día de la Fiesta Nacional, que hoy es una jornada para que los españoles muestren lo que comparten, su "historia, cultura y forma de vivir juntos", pero también para reivindicar que "no hay mejor forma de querer a España que darle un Gobierno a la altura de los españoles".

La portavoz del PP, a través de un video remitido a los medios con motivo de la Fiesta Nacional, ha afirmado que la calle ya ha demostrado "que no soporta a este presidente del Gobierno" --Pedro Sánchez ha sido recibido este lunes en el desfile con insultos y abucheos--, pero ha indicado que de nada sirven los "desahogos" si después nadie va a votar o si cada uno, desde dónde esté, no trabaja para cambiar a este Gobierno y "poner al frente de la nación a un presidente honrado".

"Por eso, este 12 de octubre celebramos lo que nos une y el próximo 29 de noviembre está en nuestra mano que nadie vuelva a dividirnos", ha reiterado Ezcurra.

La dirigente del PP ha querido rendir homenaje en esta jornada de fiesta nacional a "los que trabajan, los que arriesgan para crear empleo, los que cuidan, los que sirven a España desde las Fuerzas Armadas y desde tantos y tantos servicios públicos, el que saca adelante una familia, el que no se resigna cuando las cosas se ponen difíciles y el que sabe que nada ha sido regalado y conoce el valor del sacrificio". "Todos bajo una misma bandera. Todos con un mismo himno. Porque todos somos una misma nación", ha subrayado.

Para el PP, este 12 de octubre debe servir para recordar que "ningún Gobierno, ningún partido y ningún momento político está por encima de una nación que lleva siglos superando dificultades y que siempre ha sabido volver a levantarse".

"Podemos estar cansados, podemos estar enfadados y tenemos motivos para expresar ese enfado, pero un país no cambia solamente expresando su indignación. Un país cambia cuando sus ciudadanos deciden hacerse responsables de su futuro y el próximo 29 de noviembre tenemos la oportunidad de hacerlo", ha insistido la portavoz del PP.

Por último, ha resaltado que los españoles se merecen "convivencia, ejemplaridad y esperanza", así como unas instituciones "a la altura" de sus ciudadanos y, sobre todo, que el esfuerzo que hacen cada día millones de españoles "merezca la pena". "Necesitamos una reconstrucción nacional", ha concluido.