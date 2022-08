El PP dice que España es el "farolillo rojo" con Sánchez y augura un otoño "complicado"

Bravo lamenta que no esté "desatascado el problema" con los bancos de Argelia: "En este momento de incertidumbre, no es bueno para España"

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha asegurado este lunes que España es el "farolillo rojo" con el Gobierno de Pedro Sánchez porque, a su juicio, los datos no son "positivos" y no se están adoptando las medidas adecuadas. Dicho esto, ha pronosticado un otoño "complicado" y ha avisado que "negar la realidad de las dificultades no van a permitir afrontar las soluciones de manera adecuada".

"Resulta evidente que las medidas que están tomando no son las acertadas, que al negar la situación tampoco acierta y que reproducir las que hizo el presidente Zapatero tampoco parece que sea lo más acertado", ha declarado Bravo en una rueda de prensa en la sede del PP.

Tras subrayar que la situación "está peor que hace un año", el dirigente del PP ha repasado los datos del PIB y los de la inflación, en el 10,8%, ha destacado que hay expertos que apuntan a que "después del verano habrá dificultades desde el punto de vista económico". "Cuando uno mira atrás un año, la situación no está mejor", ha abundado, para añadir que España es "un gran país mejor que el Gobierno que le toca padecer".

UN GOBIERNO "DESCONECTADO"

Tras asegurar que el Gobierno está "desconectado" de la realidad y más preocupado por sus "problemas internos" que de los de los ciudadanos, ha afirmado que el "interés" de Pedro Sánchez es "resistir" en el Palacio de la Moncloa.

Bravo ha recordado que "todo apunta a que no" habrá un crecimiento del 4%. "De momento llevamos el 1,3%, el 0,2% del primer trimestre y el 1,1% del segundo trimestre", ha indicado, para señalar que habría que lograr un crecimiento del 2,7% en los siguientes trimestres. "Somos el país de la UE que más ha caído y que más lento va en la recuperación", ha manifestado.

Ante la caída del paro en 255.000 personas hasta junio, el dirigente del PP ha pedido hacer un análisis "más profundo" porque "están maquillados por los fijos discontinuos" dado que esos fijos discontinuos "se ha multiplicado por una cantidad muy importante que, quizá de alguna manera maquilla ese resultado".

Además, el vicesecretario de Economía del Partido Popular ha aludido a otros parámetros como las horas trabajadas y ha indicado que la situación "no está mejor" porque hay "menos horas trabajadas y menos productividad".

"SÁNCHEZ NO ESTÁ ACERTANDO CON LAS MEDIDAS"

Tras hacer mención a los índices de confianza y expectativas que publica el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha afirmado que "España ahora mismo es el farolillo rojo de las grandes economías en cuanto a la recuperación con respecto a la pandemia". Además, ha subrayado que hay una "serie de previsiones a la baja del crecimiento" y hay "riesgo de crisis financiera".

Bravo ha insistido en que Pedro Sánchez no está "acertando" con las medidas y ha emplazado al Gobierno a aplicar propuestas como la deflactación el IPRF que ha defendido Alberto Núñez Feijóo y que, según ha dicho, los socialistas vascos han apoyado en Euskadi.

"Si las apoyan en el País Vasco, no entendemos por qué no se puede aplicar para el conjunto de los españoles. No sé si hay algo diferente en el País Vasco a lo que tenemos el resto de españoles", ha resaltado.

LAMENTA QUE LA SITUACIÓN NO SE HAYA SOLUCIONADO CON ARGELIA

Al ser preguntado por el hecho de que Argelia haya negado haber retomado la relación comercial con España, Bravo ha indicado que cuando alguien adopta decisiones "de manera unilateral sin consultadas crea problemas al conjunto de los españoles".

"Este es un problema más", ha asegurado el responsable de Economía del PP, para añadir que Italia "se ha convertido en el principal referente de Argelia para la exportación del gas para el conjunto de Europa".

"Parecía que se había desatascado el problema con los bancos argelinos y, sin embargo, parece que la situación sigue complicada. Eso en este momento de incertidumbre, no es en ningún caso bueno para el conjunto de los españoles", ha avisado, para echar en cara a Pedro Sánchez que no haya sido "capaz de sentarse a hablar y acordar", algo que evidencia que está "cada día más lejos" de la situación que quieren los españoles.