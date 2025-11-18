El PP dice que España vive una "autocracia" y Bolaños les acusa de "mezquindad" por "generalizar" con la corrupción

La portavoz del PP en el Senado, Alicía García, interviene durante una sesión plenaria, en el Senado, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha asegurado este martes que el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diga que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es inocente antes de la sentencia es una "autocracia", a lo que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha respondido acusando a los 'populares' de "mezquindad" por "generalizar" con los casos de corrupción.

Esto se ha producido durante la sesión de control al Gobierno en el Senado de este martes, donde la portavoz del PP ha preguntado a Bolaños sí cree que existe "normalidad democrática" en España y si él también considera que el fiscal general del Estado es inocente.

Ante esto, Bolaños ha reivindicado la acción del Gobierno de Pedro Sánchez y ha replicado al PP: "Lo que es una anormalidad en el panorama español es que haya un partido conservador europeo, en este caso el Partido Popular, dispuesto a pactar con un partido ultra, machista, racista, xenófobo y que quiere suprimir partidos políticos".

Asimismo, Bolaños ha sacado a colación la detención del presidente de la diputación de Almería, Javier Auleriano, por presuntas irregularidades en el 'caso mascarillas', aunque ha precisado que quiere dejar a la Justicia trabajar.

Eso sí, cree que existe una "diferencia" entre PP y PSOE: "Ustedes generalizan y tratan de enfangar siempre, con todo, a las personas honestas y honradas que militamos en el Partido Socialista. Y nosotros no hacemos eso".

"Fíjese que han tenido ustedes docenas de casos de corrupción, pero a mí no se me ocurre decirles a todos ustedes que son unos corruptos, porque eso sería mezquino, esa mezquindad que ustedes cada día utilizan con nosotros", ha sentenciado.