El PP dice al Gobierno que "insultar y menospreciar" a la oposición es "una fórmula rara" de ganarse su apoyo en Defensa

Sémper critica que el PP obtenga información sobre Defensa a través de sus socios europeos y no de Sánchez: "No parece razonable"

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha trasladado al Gobierno que "insultar" y "menospreciar" a la oposición es "una fórmula rara" de ganarse su apoyo respecto al aumento del gasto en Defensa, tras la comparecencia de este miércoles en la Cámara Baja del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicar la posición del Ejecutivo sobre el rearme y el refuerzo de la seguridad en Europa.

"El problema no es que el PP no esté dispuesto a estar a la altura de las circunstancias, que estamos dispuestos, es que el presidente del Gobierno dedicó 45 minutos de su réplica a insultar y a menospreciar a Alberto Núñez Feijóo. Es una fórmula rara de ganarte el apoyo del principal partido de la oposición", ha declarado este jueves en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de que el presidente del Ejecutivo asegurase en el Pleno del Congreso que subirá el gasto en defensa pero sin tocar el gasto social, y que en las próximas semanas se concretará la senda que tiene que seguir España para llegar al 2% del PIB en inversión en Defensa.

"VOCACIÓN" Y "VOLUNTAD" DE SER UN PARTIDO DE ESTADO

Ante ello, el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, recriminó a Sánchez que compareciese para no contar "nada" sobre el gasto militar, frente a lo que Sémper ha señalado que "quedó acreditado" que el jefe del Ejecutivo "no tiene un plan" y que si lo tiene "no lo quiere contar", defendiendo así las palabras del líder de su partido.

"Si no nos llama, si se dirige a nosotros insultándonos, si no da información y si no pide colaboración, pues difícilmente el PP pueda hacer algo más", ha esgrimido, alegando que "es difícil pedirle al PP más compromisos" puesto que, en su opinión, su formación ya ha acreditado la "vocación" y la "voluntad" de ser "un partido de Estado".

"Tenemos un presidente del Gobierno que no está a la altura de las circunstancias. En el momento más crítico para Europa y para España tenemos el peor presidente posible, el peor gobierno posible. Esto es lo que tenemos, lamentablemente", ha sentenciado.

"NO ES RAZONABLE TENER INFORMACIÓN DE EUROPA Y NO DE SÁNCHEZ"

Preguntado por si el PP va a llevar estas cuestiones al Parlamento Europeo, donde sí concuerdan con los socialistas, Sémper ha indicado que "el debate ya está en Europa", alegando que otros países de la Unión Europea "ya están tomando decisiones, compartiéndolo con sus parlamentarios y tratando a los ciudadanos como mayores de edad".

Con ello, ha trasladado que "lo que no parece razonable" es que el PP obtenga información sobre el aumento en defensa a través de sus socios europeos cuando "quien tiene que ofrecer información es el presidente del Gobierno", si bien, según sus palabras, "a día de hoy no sucede eso".

"Tratar a la gente como mayor de edad, hablar con transparencia. Se acabó esto del relato, se acabó esto de la política de piruletas y de gominolas. Hay que hablar con claridad y con rigor a los ciudadanos porque el momento lo requiere", ha concluido.