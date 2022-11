El PP dice que el Gobierno no es de "fiar" por hacer promesas a los transportistas que luego "no cumple"

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha asegurado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez no es de "fiar" porque hace promesas a los transportistas que luego "no cumple". A su entender, con lo que está ocurriendo España está perdiendo "seguridad jurídica" como país.

Así se ha pronunciado después de que la Plataforma en Defensa del Transporte, la agrupación de autónomos y pequeñas empresas de transportistas de ámbito nacional que convocó el paro del pasado mes de marzo, haya anunciado un nuevo paro indefinido a partir de la medianoche de este domingo.

Al ser preguntado si el PP está preocupado por esa huelga de transportes, que puede provocar un desabastecimiento como el del pasado mes de marzo, Bravo ha indicado que todos los españoles tienen que estar "preocupados" porque "la huelga de marzo hizo ver la importancia del transporte".

"Pero nos tiene que hacer ver también la importancia de ayudar a aquellos sectores que peor lo están pasando", ha declarado el dirigente 'popular' en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

En este sentido, Bravo ha señalado que hay que oír a los representantes del sector para ver cuáles son sus dificultades y que "no pueden trabajar a pérdidas". Según ha añadido, piden "una serie de actuaciones que el Gobierno se comprometió y de nuevo el Gobierno falla".

A su entender, el Gobierno "ahí no es de fiar" porque intenta "solucionar los problemas en el corto plazo, pero luego hace promesas que acaba incumpliendo". "Y eso es lo que está pasando, que estamos perdiendo seguridad como país, y eso no nos puede pasar. Tenemos que comprometer y cumplir y si no se puede, no prometer", ha dicho, para añadir que si no "se provoca un escenario en el que nada es positivo, sino negativo".