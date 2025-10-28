El PP dice que el Gobierno quiere aprobar "deprisa" la reforma penal porque "necesita controlar la Justicia"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, a su llegada a la Junta de Portavoces, en el Congreso, a 28 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere aprobar "deprisa y corriendo" la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal que deja las investigaciones penales a fiscales porque "necesita controlar la Justicia". Además, ha criticado que ante una reforma "profunda" como ésta no haya intentado buscar entenderse con el PP, que es el primer partido de la Cámara Baja.

"Es inviable una reforma que cambie de esta naturaleza el proceso penal en nuestro país si no se corta el cordón umbilical entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado. Y hacerlo deprisa y corriendo, sin contar con el principal partido de este país, solo nos lleva a pensar que lo hacen porque quieren asaltar también la justicia", ha declarado Muñoz.

Así se ha pronunciado después de que el Gobierno haya aprobado en su reunión ordinaria del Consejo de Ministros la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que supondrá la mayor reforma del proceso penal en España hasta la fecha y cuyo principal cambio es que la instrucción pasará de jueces a fiscales, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia.

"CUANDO LOS SOCIOS LE VAN ABANDONANDO"

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz ha criticado que en un momento en que España se encuentra "completamente bloqueada" y no hay "mayoría parlamentaria", al Ejecutivo no se le ocurra "otro mejor momento para plantear una reforma procesal de la ley de Enjuiciamiento Criminal".

"¡No hay mejor momento, según el Gobierno de España, para darle la instrucción a la Fiscalía! Un momento en el que no cuenta con mayoría parlamentaria, un momento en el que los socios le van abandonando y le votan que 'no' a la mayoría de leyes", ha manifestado.

Además, la portavoz del PP ha subrayado que el "momento elegido" por el Gobierno es cuando el fiscal general del Estado "está imputado". Álvaro García Ortiz declarará el próximo 12 de noviembre por un presunto delito de revelación de secretos).

SIN BUSCAR EL ENTENDIMIENTO CON EL PP

Muñoz también ha criticado que el PSOE no haya "intentado entenderse" con el primer partido de la oposición ante esta reforma penal "profunda", dado que una ley de esta naturaleza "hay que trabajarla con cuidado" para que "dure".

"Pues no, el Gobierno quiere hacerlo deprisa y corriendo, claro, probablemente porque necesita controlar la Justicia", ha aseverado. Para aprobar esta nueva Ley Orgánica el PP necesita 176 votos y sin Junts, por tanto, no podría sacarla adelante en el Congreso.

La dirigente del PP ha admitido que hay otros países en los que "efectivamente la instrucción penal la llevan los fiscales" pero ha subrayado que "son países en los que los fiscales y al fiscal general de ese país no le nombra el Gobierno de ese país".

ACUSA A SÁNCHEZ DE "AMORDAZAR" A LA JUSTICIA

Por su parte, el diputado en el Congreso y vicesecretario general del PP, Elías Bendodo ha acusado este martes en Burgos, al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de querer "amordazar la justicia" en la intención que tiene el Consejo de Ministros de retirar a los jueces, "la instrucción para dársela a los fiscales". Para el 'popular' es una "cacicada de Sánchez" para eludir la justicia.

El diputado del PP ha participado en Burgos en una reunión con los grupos municipal y provincial de su partido para diseñar la política municipalista en los próximos meses, un foro en el que ha recordado que hay hasta "cinco asociaciones judiciales" que han rechazado la medida que se ha llevado al Consejo de Ministros, una decisión que, a su juicio, "pone en riesgo la separación de poderes y la independencia judicial".

Para el líder 'popular' esta reforma es "un nuevo ataque" del Gobierno que la semana pasada atacó a "los autónomos, lo que ha considerado una "huida hacia adelante" del presidente del Gobierno, que cada vez ve más "recortados" los apoyos de sus socios, en referencia a la decisión de la dirección de Junts de no respaldar las políticas de Sánchez.

Bendodo ha recordado que al presidente del Gobierno solamente le queda "disolver las cámaras y convocar elecciones cuanto antes", un punto en el que ha puesto como ejemplo a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que se ha visto sin el apoyo necesario para aprobar un presupuesto y ha convocado elecciones.

Así ha recordado que Sánchez "es un irresponsable", que se encuentra al final de su "escapada política" con un Gobierno que lleva "años sin presupuestos" y debe de dejar "atrincherarse" porque no tiene apoyos.

"Lo más coherente es dejar la voz al pueblo", ha dicho, tras lo que ha recordado que Sánchez se encuentra a 48 horas de "declarar en el Senado" para "decir la verdad" sobre cuánto dinero ha cobrado en efectivo de su partido.

Para el 'popular', Sánchez "está acorralado por los casos de corrupción", y tiene la obligación de "decir la verdad porque lo establece la norma", más cuando la Guardia Civil "le pisa los talones" por financiación ilegal, los casos de su mujer y su hermano y con Santos Cerdán en la cárcel.