El PP dice al PSN que no puede "caer más bajo" al votar con Bildu contra el TC y pide a cargos socialistas plantar cara

Publicado 10/09/2019 15:47:30 CET

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado este martes que el Partido Socialista de Navarra (PSN) no puede "caer más bajo" al votar con Bildu contra el Tribunal Constitucional y ha instado a miembros del PSOE que tengan "un mínimo de sentido de dignidad democrática y constitucional" a que "planten cara" para no seguir por esta vía.

Así se ha pronunciado después de que el Parlamento de Navarra haya rechazado los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de abusos policiales y que han sido admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional. La declaración había sido presentada conjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu, I-E y Podemos y recibió el apoyo del PSN.

En declaraciones a los periodistas tras la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, Álvarez de Toledo ha señalado que el "deslizamiento del PSOE hacia posiciones absolutamente fuera del consenso constitucional es alarmante". A su entender, ya no quedan "líneas rojas" que traspasar porque lo ocurrido en el Parlamento de Navarra es "absolutamente insólito".

"POR ESTA VÍA NO SE PUEDE SEGUIR"

Así, ha resaltado que el PSN "votó con Bldu, un partido que considera legítimo el asesinato, contra el Tribunal Constitucional en una propuesta que equipara a las víctimas con los verdugos y además insulta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

"No se puede caer más bajo y me pregunto donde están los socialistas con un mínimo de sentido de dignidad democrática y constitucional para plantar cara a eso y decir que por aquí no se puede continuar, por esta vía no se puede seguir", ha concluido.