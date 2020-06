El PP dice que quiere impulsar la investigación del 'caso Delcy' y "llegar hasta el final" porque "oculta muchas cosas"

Martínez dice que Ábalos ha dado "once versiones": "No podemos permitir que el Gobierno esté acostumbrado a no contar la verdad"

La secretaria de Internacional del PP y portavoz de Exteriores del Grupo Popular en el Congreso, Valentina Martínez, ha asegurado este martes que su partido quiere "reimpulsar" la investigación del 'caso Delcy' después de tres meses de "adormecimiento judicial" por el estado de alarma, con el objetivo de llegar "hasta el final" de este asunto, que "oculta demasiadas cosas".

"Lo que queremos es llegar hasta el final, llegar hasta el final del todo", ha afirmado rotunda Martínez en una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press, donde ha subrayado que es "importantísimo" saber si el secretario de Interior "conocía" el viaje a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. A su entender, parece que "no era una escala ni un encuentro fortuito" sino que "se iba a quedar" en España.

Por eso, el PP ha solicitado al juez del caso, Antonio Serrano-Arnal, que indague si hubo comunicaciones previas a la Secretaría de Estado de Interior acerca del viaje de Delcy Rodríguez, que propició el encuentro entre ésta y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el pasado 20 de enero en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.

En el escrito de petición de pruebas, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP solicita también la relación de todas las cámaras de videovigilancia que tengan acceso a la grabación de la pista de aterrizaje donde tomó tierra el avión, donde circuló una vez en tierra, y donde quedó estacionado, y demás dependencias del Aeropuerto en las que se hayan producido los hechos denunciados zonas de tránsito y zonas VIP, Sala Ejecutiva.

"MIEDO" A QUE SE VAYAN A DESTRUIR PRUEBAS

La diputada gallega del PP ha subrayado que su partido quiere "reimpulsar" la investigación porque "existe el miedo" o "la no certeza" de que "no vayan a destruir pruebas" en este caso. Así, ha recordado que el pasado 18 de febrero ya pidieron amparo en un juzgado de guardia para que no se destruyeran las cámaras del aeropuerto. "Conseguimos que se ordenara a Aena que se guardasen las imágenes", ha enfatizado.

Eso sí, ha dicho que ahora quieren "ir un poco más allá" y "con las cámaras de videovigilancia saber exactamente por donde pasaron el señor Ábalos y la señora Delcy Rodríguez", así como obtener información sobre las mercancías. "Si había 50 maletas queremos saber donde están", ha apostillado, para añadir que también quieren saber si "han intentado clonar o manipular información".

HASTA QUE SE RESUELVA LA PERSONACIÓN

La responsable de Internacional del PP ha admitido que este lunes conocieron que el juez rechazaba solicitar esas grabaciones "hasta que no se resuelva" la personación del partido y le reclama una fianza de 40.000 euros.

"Esto lo tenemos recurrido porque creemos que no hay necesidad de hacer eso así pero lo que lo que queremos es llegar hasta el final, llegar hasta el final del todo. Si es necesario hacer lo que el juez nos pide que hagamos, aunque no estemos de acuerdo, con tal de llegar hasta el final de la investigación, lo haremos. Esto está en manos de nuestros equipos jurídicos, que son los que deciden en este procedimiento judicial", ha manifestado.

Martínez ha subrayado que "la determinación" del PP es "muy clara" en este asunto porque "este caso Delcy oculta demasiadas cosas". "Y no podemos permitir que el Gobierno esté acostumbrado a no contar la verdad y que nos esté acostumbrando a todos a que la verdad es una cosa opcional y que un Gobierno puede contarlo o no", ha resaltado, para añadir que Ábalos ha dado "once versiones", "autoenmendándose".

Además, ha señalado que el papel de la Fiscalía no está siendo "incisivo". "Es lógico, quien manda en la Fiscalía ya lo sabemos todos", ha indicado, al tiempo que ha subrayado que el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el portal de la Transparencia, "deja a su ministro responsabilizarse de todo esto" al asegurar que "él no tenía conocimiento de lo que ocurrió" esa noche de enero en el aeropuerto.

La diputada del PP ha calificado de "vergonzoso" que la conferencia de donantes la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, fuese "incapaz de decir ni una palabra con respetco al régimen de Maduro". También se ha quejado de que Josep Borrell, como alto representante de la Diplomacia europea, no haya "elevado" el tema de Venezuela.

En este punto, ha indicado que el PP también intenta que la Unión Europea "diga algo" sobre "cómo es posible que alguien que tiene prohibida su entrada en la UE" haya podido entrar por uno de sus países. "Es algo que tiene que decir a nivel europeo para evitar que esto pase", ha reiterado.

"LA LIGAZÓN PERMANENTE" DEL PSOE Y VENEZUELA

Martínez ha indicado que hay "una ligazón permanente entre el PSOE y Venezuela", que se remonta a la época de Felipe González y que siguió después con José Luis Rodríguez Zapatero. A su juicio, con el actual Gobierno de coalición "hay un salto a peor", ya que el propio Sánchez llegó a llamar a Juan Guaidó "jefe de la oposición", "después del affaire Delcy".

En cuanto al encuentro que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, mantuvo con Zapatero, ha indicado que el propio García Egea ya explicó este lunes que formaba parte de la "agenda de contactos que tiene que tener un secretario general cuando le llama un expresidente del Gobierno. "El PP no ha variado ni varía un ápice su postura", ha apostillado.

Martínez ha recalcado que su partido quiere que haya "claridad" sobre lo que ha pasado y ha señalado que con ese objetivo han presentado "91 preguntas escritas en el Congreso". Según ha dicho, la respuesta del Gobierno ha sido remitirse a la sesión de control del 12 de febrero. "¿Cree que ésa es una forma de contestar a la oposición?", se ha quejado.

AFEA AL GOBIERNO QUE NO DEFIENDA EL LEGADO ESPAÑOL

Además, la portavoz de Exteriores del PP ha echado en cara al Gobierno que no esté realizando "nada" en defensa del legado español en el mundo ante los ataques a las estatuas de figuras ilustres. "No puede ser que no hagamos nada ante la defensa de un legado que es nuestro", ha resaltado.

Por eso, Martínez ha anunciado que el Grupo Popular pedirá la comparecencia de la ministra de Exteriores en el Congreso por este asunto y presentará una batería de preguntas parlamentarias.