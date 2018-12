El PP dice que Sánchez busca una "excusa" con los PGE y atacando a Vox porque ve que el tiempo en Moncloa "se le agota"

Publicado 05/12/2018 11:33:12 CET

García Egea afea a Cs que en vez de hablar con el PP de un "ambicioso" programas de reformas esté "pidiendo cargos"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, considera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está viendo que se le "agota" el tiempo en el Palacio de la Moncloa tras el resultado del PSOE en las elecciones andaluzas y por eso busca ahora una "excusa" para alagar la legislatura con "beligerancia" hacia Vox y la presentación en enero del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, García Egea ha afirmado que la "alternativa" a Sánchez es el PP de Pablo Casado y ha recriminado al PSOE que esté centrado ahora en "caricaturizar a su adversario político". "El señor Sánchez ha visto como cuarenta años de socialismo en Andalucía se han venido abajo en un solo día", ha proclamado, tras el revés electoral del PSOE en los comicios del pasado domingo, en los que pasó de 47 a 33 diputados.

En este sentido, ha señalado que el jefe del Ejecutivo ve que Susana Díaz ha convocado elecciones y "ha firmado su salida del Palacio de San Telmo" y, por lo tanto, la convocatoria de elecciones generales puede ser también "firmar su salida de la Moncloa". "Ve que el tiempo se le agota y corre en su contra porque los españoles cada vez más se están dando cuenta de que el PSOE no puede seguir al frente de este país", ha apostillado.

EL PP SE OPONDRÁ "CON TODAS SUS FUERZAS" A LOS PGE

Además, ha dejado claro que el PP se opondrá en el Congreso "con todas sus fuerzas" a los PGE de Sánchez que buscan "subir el diésel a 17 millones de conductores", que "suban los impuestos" e incluya un "impuesto a las tecnológicas" que afectaría a todos los españoles que comprar a través de plataformas.

Según ha añadido, Sánchez sabe que si sus PGE no salen adelante tendrá que gobernar con los que aprobó en su día Mariano Rajoy. "Qué contradicción. Y encontramos que el señor Sánchez quiere buscar una excusa en estos partidos que han surgido nuevos pero que no nos diga que hay partidos que son inconstitucionales cuando está gobernando y le pide el voto a los que montaron un referéndum ilegal, a los que están en prisión por decisión judicial por quebrantar el Estado de Derecho y los que no aceptan que el futuro de Cataluña lo vamos a decidir entre todos", ha manifestado.

Tras asegurar que hay conversaciones con diferentes formaciones para forjar el cambio en Andalucía, García Egea ha indicado que el quieren que se produzca esa alternancia en el Gobierno andaluz y ha subrayado que el PP no es "incoherente" con respecto a la lista más votada. Según ha dicho, su partido llevó esa iniciativa al Congreso para que gobernase el más votado pero fue rechazada por los demás partidos, por lo que ahora se sienten con la "libertad y la legitimidad" de buscar un cambio en esa comunidad.

ESPERA QUE Cs ESTÉ "A LA ALTURA"

Al ser preguntado por las declaraciones de Pablo Casado no descartando que Vox pueda entrar en el Gobierno de la Junta, ha dicho que el PP quiere que sus "únicos socios sean los andaluces". "Hoy los andaluces han votado que el bloque de cambio esté liderado por el PP. Si alguien considera que el programa de reformas que plantea el PP merece ser apoyado para un cambio en Andalucía estamos abiertos a recibir los votos de cuantos quieran", ha afirmado.

Así, ha señalado que el PP ha planteado un "ambicioso" programa electoral de reformas, ha señalado que esperan que Ciudadanos esté "a la altura" porque "parece como si quisiera inflar ese flotador naranja" y hacer como hace cuatro años, que "salvó" a Susana Díaz cuando "estaba con el agua al cuello".

"Hay muchos andaluces y españoles que temen que en un momento histórico, en el que podemos acabar con 40 años de socialismo y conseguir que en Andalucía llegue la transición política, Ciudadanos puede que no esté a la altura y lo estamos viendo. En vez de estar planteando un programa ambicioso de reformas para ponernos de acuerdo, está pidiendo cargos, que es precisamente lo que decían antes que no iban a pedir", ha dicho.

En este sentido, ha afeado al partido de Rivera que "en vez de ser útiles" estén intentando "ser importantes". A su juicio, en vez de estar hablando sobre quién debe ejercer la presidencia en la Junta hay que hablar de programa y medidas como suprimir el impuesto de sucesiones, hacer más eficaz la administración autonómica o bajar impuestos. "Es de lo que hay que hablar, no si Marín quiere o no ser presidente", ha afirmado, en alusión al candidato de Cs.

DICE TENER "LA OBLIGACIÓN" DE ENTENDERSE CON VOX

Al ser preguntado si el PP si cree que Vox es constitucionalista, García Egea ha indicado que eso tienen que responderlo ellos y ha añadido que por ahora se han presentado a unas elecciones cumpliendo "todos los requisitos". "Tengo la obligación de entenderme con ellos y otros grupos políticos para facilitar la gobernabilidad de Andalucía", ha agregado.

Dicho esto, ha criticado la "cierta beligerancia" del Gobierno contra Vox y ha recordado que en su día también decían "cosas parecidas" sobre el PP. "El PGE que van a traer al Congreso se ha negociado en Bélgica con Puigdemont y en la cárcel de Lledoners con el señor Junqueras. Y eso está bien y es constitucional y edificante", ha declarado, para agregar que el PP será el "dique de contención frente a Sánchez y sus disparates".