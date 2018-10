PP dice que, si Elorza es "el asesor que busca" López en materia de paz, "se va a alejar del consenso"

Actualizado 22/08/2011 18:12:12 CET

BILBAO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, ha advertido al lehendakari de que "se va a alejar del consenso" con otras fuerzas políticas si el ex alcalde de San Sebastián Odón Elorza es "el asesor que se busca" en materia de pacificación. El dirigente del PP ha apuntado que el "último servicio a la democracia" que realizó Elorza fue "abogar como nadie por la legalización de Bildu".

El dirigente del PP vasco se ha referido de esta manera al hecho de que Odón Elorza esté colaborando en la elaboración de la propuesta en materia de pacificación que el lehendakari tiene previsto presentar en septiembre

Barreda ha reivindicado que, "en época de austeridad", el Gobierno no debería hacer este tipo de nombramientos y, sobre todo, teniendo "en una materia en la que parece que el señor Elorza no es un referente en particular".

En este sentido, ha señalado que "su último servicio a la democracia ha sido abogar como nadie por la legalización de Bildu, con los resultados que estamos viendo", como es la utilización de las instituciones para "burla de la democracia".

"Si ése es el asesor que se busca el lehendakari en esas materias, es evidente que se va a alejar del consenso con otras fuerzas políticas y que esos planteamientos no son precisamente los que más pueden conducir a ese consenso", ha asegurado.

Tras censurar este "nombramiento inadecuado", ha defendido que "hacen falta menos asesores a dedo, de partido, menos sueldos para amigos so pretexto de nombrar a esos asesores". "Lo que hace falta es que los asesores que haya sean los necesarios, los menos posibles y que sean eficaces en las materias en las que se les pida ese asesoramiento. No parece que ni una cosa ni otras concurran en este caso", ha apuntado.

Finalmente, ha reiterado que, en la actual coyuntura económica, es "importante" que este tipo de nombramientos se piensen "mucho", se "ciñan todo lo posible al presupuesto" y se evite utilizarlos "simplemente para poner un sueldo a unos señores, que es la impresión que nos da en este caso".