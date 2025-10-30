El PP elige a su senador Alejo Miranda para interrogar a Sánchez en la comisión del 'caso Koldo'

Los senadores del PP Alejo Joaquín Miranda de Larra Arnaiz (i), Alfonso Serrano (2d) y Eloy Suárez (d) durante una sesión plenaria, en el Senado, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). El pleno debate la propuesta del Grupo Popular para plantear un - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha elegido al senador del Grupo Popular Alejo Miranda para interrogar al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', un hermetismo que ha mantenido hasta este mismo jueves.

Miranda ha dirigido varios interrogatorios clave --la comisión lleva más de 90-- por parte del PP en los últimos meses, como en las comparecencias del ministro de Transportes, Óscar Puente, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, o la presidenta de Navarra, María Chivite.

El partido de Alberto Núñez Feijóo ha mantenido la incógnita sobre quién sería la persona encargada de interrogar al presidente del Gobierno hasta el mismo momento en que comenzaba su turno en la comisión de investigación, ya pasadas las 12 del mediodía. Su argumento es que no querían dar pistas al PSOE, según fuentes de la formación.

Desde antes de las 9.00 horas ya estaban sentados en primera fila de la comisión Miranda, la senadora Rocío Dívar y la portavoz del Grupo Popular, Alicia García. Detrás, Ana Beltrán, Fernando Martínez Maillo y Salvador de Foronda.

SÁNCHEZ PRESUME DE GOBIERNO "LIMPIO"

En su comparecencia, Sánchez ha admitido que "en alguna ocasión" ha podido cobrar gastos en efectivo del PSOE en su condición de secretario general, aunque ha añadido que estas cantidades en ningún caso han superado los mil euros. Además, ha presumido de liderar un Gobierno "limpio" y ha dicho que cuando ha visto el "más mínimo atisbo de corrupción en sus filas" ha actuado "con contundencia

El PP avanzó este miércoles que su objetivo en el Senado con esta comparecencia es acorralar al jefe del Ejecutivo con todas las investigaciones abiertas en torno al Gobierno, el PSOE y su familia con el objetivo de retratarle como el "número uno de todas las tramas de corrupción", según fuentes 'populares'.

La formación de Alberto Núñez Feijóo citó a Sánchez en la comisión de investigación del 'caso Koldo' para aclarar el "origen" del dinero en metálico que circulaba por la sede del PSOE y que no tiene "respaldo documental", según el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Eso sí, alberga pocas esperanzas de que "diga la verdad", según fuentes de la cúpula del PP.

De hecho, el propio Feijóo se mostró convencido el miércoles en la sesión de control al Gobierno del Congreso de que el presidente del Gobierno no diría la verdad. "Volverá a mentir este jueves en el Senado porque si dice la verdad, acabará con usted", le espetó.