El PP emplaza a los portavoces del Congreso a responder a la prensa en vez de sancionar a periodistas

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha emplazado a sus homólogos de otros grupos parlamentarios a responder las preguntas que les hagan en las ruedas de prensa, por "incómodas" que les resulten, en vez de acometer una reforma del Reglamento para sancionar a periodistas.

"A mí me gustaría que en esta sala de prensa todo el mundo pudiese preguntar y todo el que pregunta obtuviese respuestas. Todos los que nos dedicamos a la política debemos someternos a una práctica democrática: El periodista pregunta y nosotros respondemos. Y cuando los portavoces no se someten a esa práctica, al final generan una crispación política que desde luego no es de recibo", ha explicado.

A su juicio, con independencia de que haya preguntas que "puedan gustar más o menos", el portavoz debe contestarlas como estime oportuno, y entiende que el periodista puede aceptar o no la respuesta, pero "ése es el juego" y la alternativa no debería ser "acallar" a los periodistas ni aplicar sanciones como las que se recogen en la reforma reglamentaria impulsada por el PSOE y sus aliados.

Tellado asegura lamentar los "señalamientos" a periodistas y ve la reforma como un intento por "acallar a medios de comunicación que son incómodos para el Gobierno, y ha avisado del peligro que supone para el futuro: "La realidad es que hoy puede ser para unos medios y mañana puede aplicarse para otros".