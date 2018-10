PP enmendará "en profundidad" las unidades didácticas para las aulas que avalan que en Euskadi "hubo una guerra"

Publicado 18/10/2018 14:31:47 CET

Sémper pide que se retire su vídeo: "Si lo ven mis hijos van a pensar que yo tuve responsabilidad en que me quisieran asesinar"

El portavoz parlamentario del PP Vasco, Borja Sémper, ha anunciado que su partido enmendará "en profundidad" las unidades didácticas 'Herenegun' que el Gobierno Vasco pretende trasladar a las aulas vascas y que, a su juicio, "avalan la teoría del conflicto", de que en Euskadi hubo "una guerra" y que ETA fue "una expresión más de violencia". Además, ha pedido que se retire un vídeo suyo, para cuya inclusión no le han pedido permiso, y que ha sido mezclado con el resto de material. "Si lo ven mis hijos van a pensar que yo tuve responsabilidad en que me quisieran asesinar", ha denunciado.

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Vasco, Sémper ha realizado una valoración "profundamente negativa" de estas unidades didácticas y ha mostrado su preocupación. "Hasta ahora el intento de manipulación, de tergiversación de lo que había sucedido en Euskadi se circunscribía a esta Cámara por parte de los partidos que avalan la teoría del conflicto y esa teoría también estaba circunscrita, en su manifestación, a otros ámbitos sociales", ha añadido.

A su juicio, "la gravedad" en estos momentos es que "la teoría del conflicto pretende ser también inoculada" en los jóvenes vascos "a través de la escuela". "El documento 'Herenegun' sigue absolutamente el hilo argumental impulsado por la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, sigue intentando propagar la teoría del conflicto, dicho de otra manera, que aquí todos mataron y todos murieron, que todos tuvimos responsabilidad en el drama del terrorismo en Euskadi", ha añadido.

El dirigente popular ha asegurado que están "alarmados" y no se quedarán "de brazos cruzados". "Es profundamente inaceptable, y esto lo puede compartir cualquier persona que tenga dos dedos de frente y que se vista por los pies, que se manipule en las escuelas sobre lo que hemos padecido en Euskadi", ha destacado.

En esta línea, ha subrayado que "es inaceptable que pueda haber algún chico o chica vasco que estudie en cuatro de la ESO o en segundo de Bachillerato" que pueda creer, con ello, "que ETA tuvo alguna justificación o que su terrorismo estuvo contextualizado en un supuesto conflicto".

"Esto no es solo grave y preocupante en el presente, sino que es alarmante de cara al futuro, de cara a cómo estamos formando a nuestros chicos y chicas para que se manifiesten de una manera rotunda y contundente contra la utilización de la violencia", ha remarcado.

Borja Sémper cree que "hay que incidir e insistir en lo obvio, asesinar y matar no acepta contextualización posible". "Asesinar y matar en Euskadi tuvo solo un responsable que fue la organización terrorista ETA y esto es la base fundamental sobre la que construir una Euskadi de futuro, una Euskadi de convivencia, porque, si esta sólida base ética y social no está clara, las dudas pueden abrir escenarios futuros preocupantes", ha afirmado.

VÍDEOS

Sémper ha recordado que la unidad didáctica va acompañada de unos vídeos, que están colgados en la red, y ha criticado la forma en la que el Gobierno Vasco "está haciendo ese trabajo". En este sentido, ha apuntado que, hace poco más de dos años, él participó en una entrevista de ETB, destinada a proyectarse en el canal de la televisión pública.

El dirigente popular ha mostrado su "sorpresa mayúscula" al comprobar que se ha convertido "en una unidad didáctica", sin que se le haya consultado. "Me niego rotundamente a que mis hijos, escolarizados en la escuela pública, vayan a ver un vídeo en el que su padre participa y del que se desprende que a su padre le quisieron matar, pero que también había otra parte que quería matar, que torturaba a quienes querían asesinar a su padre. Es inaceptable y exijo, en lo personal, pero también el grupo popular exige que esas unidades didácticas audiovisuales sean retiradas", ha remarcado.

ENFADO

El portavoz del PP en el Parlamento vasco espera que se entienda su "enfado, no solo político, sino también personal, supone pensar que tu hijo va a ver un vídeo, en el que se justifica y se contextualiza que a su padre le hubieran querido asesinar, que a su padre le amenazaran porque todo estaba contextualizado en un contexto político".

"Es inaceptable, inmoral política y humanamente. El Gobierno Vasco sigue equivocándose en cómo abordar el futuro de convivencia en Euskadi. No se arregla diluyendo la responsabilidad de ETA ni de la izquierda abertzale", ha dicho.

Borja Sémper cree que en el material didáctico se "avala la teoría del conflicto, en virtud del cual aquí había una guerra y ETA era una expresión más; que aquí había un conflicto político que tenía muchas expresiones violentas y que ETA era una más".

"Y ustedes, igual que los que tienen cierta edad, entre los que me encuentro, y los que están pasando por la calle, sabemos que eso no es verdad. Sabemos que aquí había una banda terrorista que quería subvertir el orden constitucional a través de bombas y disparos, que quería acabar con la pluralidad de Euskadi a través de la amenaza al discrepante. Esto lo llevamos impreso en la piel todos", ha manifestado.

El dirigente del PP ha lamentado que, cuando ha sido posible "derrotar a ETA, se pretende construir un futuro, en virtud del cual se olvide de esto y se acepte la teoría de que aquí todos tienen una cuota de responsabilidad, también los medios de comunicación, que manipulaban la información y la verdad".

"Esta teoría del conflicto nos afecta y perjudica a todos como sociedad, no sólo a quienes militamos en el PP o a quienes tuvimos una amenaza directa del terrorismo. Afecta a los periodistas, a los jueces y magistrados, a profesores y a todo el mundo que vivió el terrorismo y que no está dispuesto a aceptar que, por la hipotética construcción de un futuro idílico, tengamos que pasar por el aro de aceptar que aquí todos tuvimos una cuota de responsabilidad y que a ETA no le quedó otro remedio que asesinar", ha insistido.

Según ha subrayado, "lo extraordinariamente grave" es que se quiere "inocular esto a los chavales". "Si ya era grave la propagación política de la teoría del conflicto, la utilización de medios públicos como son de los que dispone el Gobierno Vasco para inocular en la sociedad vasca esta teoría, ahora resulta que se les va a ofrecer y servir en bandeja a los chicos (en las aulas)", ha insistido.

Para Sémper, en los centros escolares hay que explicar "lo que ha sucedido en Euskadi", sin que se manipule". Por ello, ha afirmado que en la tramitación parlamentaria los populares serán "extraordinariamente rigurosos y profundos, duros y contundentes a la hora de enmendar y de intentar corregir" este documento.

Tras admitir que va a ser "complicado" porque "todo su hilo y su base documental está sustentada en la teoría del conflicto", ha explicado que un equipo del PP "está trabajando para que eso no sea así". En todo caso, ha recordado que hasta el 16 de noviembre hay plazo para presentar enmiendas.

"Yo no descarto la utilización de mecanismos legales para exigir la retirada de mi testimonio en esos vídeos que el Gobierno Vasco pretende utilizar en las aulas y escuelas vascas", ha remarcado, para reiterar: "Mi hijo, si ve ese vídeo, va a pensar que yo tuve una parte de responsabilidad en que me quisieran asesinar, que yo tuve una parte de responsabilidad en que me amenazaran y que me quisieran echar del País Vasco, igual que el resto de mis compañeros, igual que los cargos socialistas, igual que muchos periodistas".