El PP espera que la moción de Cs contra Torra "no quede en simple postureo"

Reclama al PSC y los comuns que apoyen a los "demócratas" y respalden la moción

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha celebrado este lunes que Cs haya decidido presentar una moción de censura contra el presidente de la Generalitat, como le habían pedido los populares en los últimos meses, pero espera que "no quede como simple postureo político".

En rueda de prensa junto al secretario general del PP, Teodoro García Egea, tras reunir en Barcelona al comité de dirección del partido encabezado por el líder popular, Pablo Casado, ha explicado que se pone a disposición de Cs para lograr los apoyos necesarios para que esta moción de censura tire adelante y ha asegurado que ya ha pedido una reunión con la líder del partido naranja, Lorena Roldán.

Fernández ha señalado que propone alcanzar un compromiso "democrático no ideológico" que sirva para restaurar la democracia y la libertad que, según él, está en riesgo en Cataluña, garantizar la seguridad y la libre circulación de los catalanes, y recuperar el espíritu del 6 y 7 de septiembre, cuando los partidos constitucionalistas se unieron para rechazar la vía unilateral del independentismo.

La posibilidad de que esta moción de censura prospere es remota, ya que la CUP ya ha anunciado que no la apoyará y el voto de los cuatro diputados 'cupaires' junto al de los grupos que apoyan el Govern --JxCat y ERC-- suman mayoría absoluta en el Parlament, de manera que la moción no saldría adelante aunque consiguiera aunar a Cs, PSC, comuns y PP.

Sin embargo, Fernández ha insistido en que intentará convencer al PSC y los comuns, a los que ha pedido que sigan el ejemplo del exdiputado Joan Coscubiela en la pasada legislatura: "Es mucho más digno, honesto, limpio y democrático la posición que defendió Coscubiela en su momento que la que están defendiendo ahora".

También se ha dirigido al primer secretario del PSC, Miquel Iceta: "Me cae bien pero como político me parece un desastre. Pero si se presentara él a una moción de censura contra Torra no tendría ninguna duda de a quien elegiría. Lo elegiría a él. No le pido que se enamore del PP y de Cs, le pido que apoye a los demócratas y que esté a la altura de las circunstancias".

Además, ha destacado que lo más importante de esta moción es enviar un mensaje a los catalanes constitucionalistas para "que sepan que nunca más volverán a sentirse solos".

Preguntado por qué opina del cambio de opinión de Cs, que ha decidido presentar la moción tras rechazar en varias ocasiones la posibilidad de presentarla como le pedía el PP, ha contestado que prefiere no opinar sobre este cambio de posición: "Una de las claves de que la generosidad sea sincera es no cizañear cuando alguien corrige su posición".

TEODORO GARCÍA EGEA

García Egea ha lamentado que el cambio de opinión de Cs con la moción de censura contra Torra no se haya producido también en su rechazo a hacer la coalición España Suma para las elecciones generales del 10N.

Ha razonado que lo importante es qué se va a hacer y no las personas que lo van a hacer, por lo que ha asegurado que, si en lugar de un candidato de Cs a la moción de censura se presentara Iceta o alguien de los comuns, "no sería un problema para devolver la legalidad en Cataluña".