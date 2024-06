El PP espera un paso del Gobierno para renovar el CGPJ pero cree que su actitud "chulesca" muestra no querer un acuerdo

Muñoz admite que esto "se tienen que llevar con discreción": "Vamos a ver qué proponen y el equipo negociador de 'Génova' está ahí"



El PP que dirige Alberto Núñez Feijóo está esperado a que el Gobierno dé un "primer paso" y les haga llegar qué proponen para desbloquear la negociación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, considera que la actitud "chulesca" y "amenazante" del jefe el Ejecutivo, Pedro Sánchez, muestra que no quiere un acuerdo con el primer partido de la oposición.

Así lo ha asegurado la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, quien ha reconocido que este tipo de negociaciones se tiene que "llevar con discreción". "Vamos a ver qué proponen y el equipo negociador de Génova, pues, está ahí", ha manifestado a los periodistas en el Congreso.

"NO PARECE QUE EL GOBIERNO TENGA NINGÚN INTERÉS"

Al ser preguntada si podría haber acuerdo en el CGPJ antes de la vacaciones estivales y si puede formar parte de una negociación global, que incluya otros órganos como el Banco de España y RTVE, Muñoz ha señalado que en este momento no tenía "novedades sobre esa negociación" y se ha remitido al equipo negociador del PP, que encabeza la secretaria general, Cuca Gamarra.

Eso sí, ha dicho que su partido está "esperando a que el Gobierno dé su primer paso y vuelva a proponer". "Sí que es cierto que no parece que el Gobierno tenga ningún interés en negociar absolutamente nada, porque cuando tú tienes ganas de negociar con alguien, no le insultas ni estás con una actitud amenazante y chulesca, como hemos visto esta semana aquí en el Congreso", ha enfatizado Muñoz, aludiendo así a las declaraciones de Sánchez en el Congreso.

Así, este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Cámara Baja, Sánchez acusó al PP de "bloquear" la renovación del CGPJ y afirmó que "cada vez que hay una opción" de que puedan "entenderse el Gobierno y el principal partido de la oposición", "aparecen" los "jefes" de Alberto Núñez Feijóo: "el señor Aznar, el señor Abascal y la señora Ayuso" y dicen que "ni se le ocurra" suscribir ese pacto.

El presidente del PP respondió entonces a Sánchez que "su principal problema no es con el CGPJ, su principal problema es con la Justicia", aludiendo así a la investigación judicial a su esposa y a su hermano. Previamente, Feijóo se había mostrado abierto públicamente a renovar el CGPJ. "Lo vamos a intentar. Si no quiere romperlo como lo rompió la otra vez, lo vamos a intentar", dijo a los periodistas a su llegada al Congreso.

GÉNOVA CREE QUE SÁNCHEZ BUSCA UNA "EXCUSA" PARA ACOMETER SU PLAN

Fuentes del PP han insistido este jueves en que si el Gobierno y el PSOE quisieran un pacto en el CGPJ no harían ese tipo de manifestaciones, por lo que creen que busca una "excusa" para que no haya diálogo y acometer su plan. "¿Realmente quieren pactar o están intentando torpedear como hicieron la última vez?", se pregunta una persona del equipo de Feijóo.

Desde la dirección nacional del PP creen que a Sánchez "no le conviene" el acuerdo con Feijóo para renovar el órgano de gobierno de los jueces y, por lo tanto, no quiere ese pacto, han añadido otras fuentes del partido.

Este miércoles, varios cargos de la cúpula del PP ya culparon al jefe del Ejecutivo de no querer ese acuerdo, "presionado" por sus socios para "controlar ya" el CGPJ. "Está en una huida hacia adelante", resumió una persona con asiento en el comité de dirección del partido.

Eso sí, desde el equipo del PP hacen hincapié en que el PP no se levantará de la mesa de negociación con el Gobierno, después de que plantearan la mediación de la Comisión Europea. "Por nosotros no va a quedar", aseguran fuentes 'populares', que se han venido quejando en los últimos días que el Gobierno no se ha "movido" y que eso es lo que dificulta cualquier avance.