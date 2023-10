El PP exige a Armengol poner fecha a Sánchez porque no puede ser su "marioneta" y debe haber opción a otras investiduras

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha vuelto a exigir a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ponga ya fecha al debate de investidura del socialista Pedro Sánchez y le ha recordado que, si no prosperase, debe haber tiempo para otros intentos antes de la disolución prevista el 27 de noviembre. A su juicio, al demorar la fecha Armengol se comporta como una "marioneta" del presidente del Gobierno e incluso del "prófugo" Carles Puigdemont.

En rueda de prensa en el Congreso, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha recordado que, en la investidura de Alberto Núñez Feijóo, la presidenta del Congreso anunció la fecha del debate al día siguiente y que, en el caso de Sánchez, todo ha quedado en el aire a la espera de las negociaciones del PSOE con los socios parlamentarios que necesita.

A su juicio, este tema no es una "anécdota" sino que supone una "perversión del proceso de investidura", porque la Presidencia del Congreso, que debe asegurar la independencia de la institución, está dejando la fecha en manos del candidato.

Y ha recordado que, según la Constitución, hasta la disolución automática de las Cortes en caso de bloqueo, que está programada para el 27 de noviembre, puede haber "sucesivas propuestas de investidura" que, en el caso actual no son descartables.

¿MANDA PUIGDEMONT?

"La presidenta del Congreso no puede ser una marioneta del Gobierno haciendo que el Legislativo no sea un poder independiente, y muchísimo menos puede ser la marioneta de un prófugo de la justicia como es (Carles) Puigdemont", sostiene.

Según Gamarra, la investidura de Feijóo la fijó la presidenta del Congreso "de manera inmediata" y, por el hecho de que Armengol y Sánchez sean del mismo partido "no tiene sentido que ahora no se haya fijado ya la fecha en las 48 horas siguientes al encargo del rey. "Queremos que la presidenta fije la fecha porque no debe quedar en manos del candidato ni puede estar a expensas de un prófugo de la Justicia", ha insistido.