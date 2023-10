El PP exige al Gobierno que informe a las CCAA sobre el traslado de inmigrantes y que nos les trate como "fardos"

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que informe a los Ejecutivos autonómicos sobre el traslado de inmigrantes llegados a Canarias, a la vez que ha exigido que no se les trate como "fardos" o "paquetes", al igual que hizo este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, Sémper ha denunciado un "comportamiento poco ético" del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la inmigración en Canarias, apostillando que este fenómeno no puede ser asumido por las comunidades autónomas "sin el concurso" del Gobierno y las instituciones europeas.

Así se ha pronunciado el portavoz de 'Génova' en una rueda de prensa después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticara la falta de información sobre la llegada de inmigrantes a las comunidades autónomas.

En ese contexto, Ayuso aseguró que "no se les puede tratar como fardos", algo que ha sido también parafraseado por Sémper: "No estamos hablando de fardos, ni paquetes, estamos hablando de seres humanos a los que tenemos que preservar su dignidad y también un trato humanitario".

Por ello, Sémper ha defendido la postura de Ayuso y ha interpelado al Gobierno para "contar con las comunidades autónomas". "¿Qué quiere hacer el Gobierno? No lo sabemos, no tenemos información, pero es que no es que no la tengamos en esta sede, es que no la tienen las comunidades, con lo cual da la sensación de un comportamiento poco ético por parte del Gobierno", ha denunciado.