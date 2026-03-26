El PP exige al Gobierno un nuevo modelo de financiación local y el uso de remanentes para vivienda

Archivo - El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, atiende a los medios de comunicación, en la sede del PP, a 21 de agosto de 2025, en Madrid (España). Bendodo ha señalado a la directora de Protección - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha exigido al Gobierno la puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación local y que se autorice a los ayuntamientos a utilizar sus remanentes en políticas de vivienda, al considerar que se trata de una de las "principales" demandas del municipalismo.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios con motivo de la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), donde ha avanzado que los representantes municipales trasladarán al Ejecutivo la necesidad de abordar "cuestiones esenciales" para los consistorios.

En este sentido, ha reclamado que si el Ejecutivo continúa avanzando en la reforma del sistema de financiación autonómica, lo haga de forma paralela con un nuevo modelo de financiación local. "Lo exigimos ya", ha subrayado.

Además, ha advertido de que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) está provocando que los ayuntamientos "pierdan" alrededor de 500 millones de euros.

Asimismo, ha reclamado el abono de 3.000 millones de euros que, según ha afirmado, el Estado "debe" a las entidades locales por la compensación de la supresión del impuesto de plusvalía y por ayudas vinculadas al transporte durante la pandemia de Covid-19.

REMANENTES PARA POLÍTICAS DE VIVIENDA

Bendodo también ha defendido que los ayuntamientos puedan destinar sus ahorros a políticas de vivienda, al considerar que se trata de "la principal problemática" actual del país.

En este contexto, ha asegurado que la mayoría de los consistorios cuentan con "ahorros" gracias a una gestión "responsable" y ha insistido en que debe autorizarse su utilización para impulsar la construcción de vivienda.

CUATRO AÑOS SIN CONVOCATORIA

Por otro lado, el 'popular' ha criticado que la CNAL no se haya reunido en los últimos cuatro años, pese a que, según ha recordado, este órgano debe convocarse dos veces al año como principal espacio de relación entre el Estado y los ayuntamientos. "No quiere saber nada de los problemas de los vecinos ni de los ayuntamientos", ha sentenciado.

Según ha sostenido, la convocatoria de la reunión responde a una resolución judicial favorable a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por María José García-Pelayo, tras recurrir la falta de convocatoria.

A su juicio, el Ejecutivo ha convocado este encuentro "para cubrir expediente", aunque ha insistido en que los representantes municipales aprovecharán la reunión para trasladar sus principales reivindicaciones en materia de financiación y autonomía local.

Por último, el 'popular' ha afirmado la asistencia a esta reunión del ministro de Política Territorial, Ángel Victor Torres, y ha cuestionado la presencia de la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero. "La duda es si va a asistir la ministra de Hacienda, no ha dimitido a esta hora y por tanto tendrá la obligación de asistir", ha aseverado Bendodo en referencia a la situación actual de la ministra ante las elecciones andaluzas el próximo 17 de mayo y su candidatura.