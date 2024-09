El PP exige al Gobierno que responda a Maduro tras los "insultos" a Ayuso y Feijóo: "Tendrá que decir algo"

Sémper admite que el PP "se alegra" de que les "insulte" y que se "preocuparía" si ocurriera lo contrario



MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha admitido este lunes que su partido "se alegra" de que les "insulte" un "dictador" como Nicolás Maduro y ha emplazado al Gobierno de Pedro Sánchez a responder, máxime cuando hace unos meses llegó a retirar el embajador en Argentina por las críticas de su presidente, Javier Milei, a la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez. A su entender, el Gobierno ahora "tendrá que decir algo" porque Ayuso es la "representante del Estado en la Comunidad de Madrid".

Así se ha pronunciado después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, arremetiese este fin de semana contra el PP y contra el líder de la oposición venezolana, Edmundo González, por la manifestación celebrada este sábado en la Puerta del Sol de Madrid, llamando al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ladrón vinculado al narcotráfico" y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, "falangista".

Maduro criticó la convocatoria en Madrid en la que Edmundo González apareció por primera vez en público tras su exilio. "El acto se lo organizó el PP, el partido franquista de España", dijo durante un discurso en un acto convocado en el estado del norte La Guaira, para celebrar su reelección hace dos meses.

"SUS INSULTOS NOS IMPORTAN BIEN POCO"

En una rueda de prensa en la sede del PP, Sémper ha respondido a Maduro que "se equivoca con el Partido Popular". "Nosotros no somos ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni el señor Albares, ni el señor Sánchez. Nosotros no somos el Partido Socialista y no tenemos ningún interés en fomentar, en poner paños calientes o en mirar con cierta condescendencia a los dictadores", ha resaltado, para añadir que eso lo debería tener "claro" Maduro.

Dicho esto, Sémper ha afirmado que los "insultos" de Maduro les "importan bien poco". "De hecho, si me lo permite, está bien, nos sentimos honrados de que nos insulte. Nos preocuparía mucho más que el señor Maduro nos halagara", ha enfatizado.

En este sentido, ha insistido que al Partido Popular no le gustaría que "cualquier dictador del mundo" les viera "como socios" o "con cierta amabilidad". "Lo que a mí me llama la atención es que hay políticos a los que no les preocupe que Nicolás Maduro no les insulte. Preferimos estar en el lado de los políticos insultados por Nicolás Maduro", ha apostillado.

RECUERDA LO QUE PASÓ CON ARGENTINA Y CÓMO ACTUÓ EL GOBIERNO

A renglón seguido, ha recordado que hace unos meses asistieron a un episodio por las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, sobre la esposa de Pedro Sánchez, que "no es ningún cargo institucional", pero que "desembocó en un conflicto diplomático, en virtud del cual el Gobierno de España retiró al embajador en Argentina".

"Por lo tanto, cabría pensar que, en justa correspondencia, este Gobierno declarara la guerra a Venezuela porque el presidente de Venezuela insulta a una alta autoridad del Estado, que es una presidenta autonómica, y al líder de la oposición", ha enfatizado.

Así, ha resaltado que el Gobierno "tendrá que decir algo" porque la presidenta de la Comunidad de Madrid es "la representante del Estado en la Comunidad de Madrid". "Con lo cual, el Gobierno de España algo deberá de hacer. Nosotros no pedimos que se retire el embajador, lo que pedimos es que la política exterior no funcione en virtud del estado de ánimo o de las preferencias personales del señor Sánchez", ha aseverado.

Según el portavoz del PP, lo que solicita su partido al Gobierno de España es que "tenga una política exterior identificable, clara y que defienda los intereses de España". "Pero hoy lo más importante que le tengo que decir es que, en realidad, nos alegramos de los insultos del señor Nicolás Maduro. Nos preocuparía mucho más que Nicolás Maduro nos aplaudiera", ha finalizado.