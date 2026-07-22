El PP exige a Morant rectificar: "Quien compara a un adversario político con Hitler cruza una línea inaceptable"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios para hacer balance del curso político, en la sede nacional del PP, a 22 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha exigido este miércoles una rectificación a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, por asegurar que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está dibujando una coalición que se parece "cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler".

"Quien compara a un adversario político con Hitler cruza una línea inaceptable", ha manifestado el PP en un mensaje en su cuenta oficial de 'X' en respuesta a las palabras de la ministra de Pedro Sánchez.

Según el Partido Popular, Diana Morant "debe rectificar y pedir perdón por unas declaraciones que solo alimentan la crispación y ofenden a cualquier demócrata".

"ASISTIMOS A LOS ESTERTORES"

También ha recibido contestación por parte de la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha criticado esa comparación de el dictador alemán. "Hitler. El nivel. Luego no entienden por qué la gente no les vota", ha asegurado en la misma red social.

En parecidos términos se ha expresado el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, que cree que asisten "a los estertores" y "la evidencia de una descomposición". A su entender, se busca "desviar la atención".

"Pero insisto en que a una ministra se le puede exigir algo de nivel, crítica razonada, algo de respeto a la inteligencia. Que no convoque a esto. Hitler, ni más ni menos", ha afirmado Sémper en 'X'.

LAS PALABRAS DE LA MINISTRA

En concreto, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha vaticinado que Feijóo "está dibujando" un próximo Ejecutivo de coalición que se parece "cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler", en referencia al que fuera dictador alemán.

En una entrevista en 'Mañaneros' de 'TVE', recogida por Europa Press, Morant ha lamentado los comentarios xenófobos que han aumentado en redes sociales, indicando que el origen de esta subida está en la "política" y los "irresponsables" que provocan discursos de odio.