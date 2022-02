El PP lamenta que los socios de Sánchez le libren de comparecer por Ucrania: Del 'no a la guerra' a no dar guerra

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP se ha quejado este martes de que el PSOE, Unidas Podemos y sus aliados hayan rechazado que sea el presidente Pedro Sánchez quien informe al Congreso de la crisis de Ucrania, como pretendía el Grupo Popular. Han pasado del 'No a la guerra' a "no dar guerra", ha comentado la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra.

Los 'populares' solicitaron explicaciones a Sánchez por este asunto, el pasado 26 de enero, una petición que la Mesa del Congreso calificó el 1 de febrero.

Dado que la semana pasada no se reunió la Junta de Portavoces, el PP ha pedido este martes que esa comparecencia de Sánchez se incluya en una próxima sesión plenaria, pero el Gobierno y sus socios lo han descartado. Lo que ha propuesto el PSOE es que vuelva a acudir a la cámara el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para comparecer en la comisión.

Gamarra cree que, ante la gravedad de la situación y la orden de abandonar Urania, los españoles merecen ser informados de esta crisis y esas explicaciones deben darse en el Pleno del Congreso, como han hecho otros líderes europeos en sus respectivos parlamentos. "Pero el bloque del 'no a la guerra' se ha transformado en el bloque de no de dar guerra a Pedro Sánchez", se ha lamentado.

Hasta la fecha, la única comparecencia en relación con Ucrania fue la que protagonizó el 25 de enero por la noche el ministro Albares, aunque desde Moncloa siempre han señalado que el presidente acudirá a la Cámara cuando corresponda.

SÁNCHEZ LLAMÓ A CASADO

Sánchez telefoneó este domingo al líder del PP, Pablo Casado, para informarle de la situación y, en concreto, de las nuevas recomendaciones de viaje a Ucrania adoptadas el sábado en el marco de la reunión de embajadores de la Unión Europea en Kiev.

Por su parte, Casado, que había tomado la iniciativa el 26 enero llamando al presidente para transmitirle su apoyo en esta cuestión, reiteró este domingo su respaldo al Gobierno para que "cumpla con las responsabilidades de España en el marco de la OTAN y la UE".

El Gobierno español siempre ha apostado por el diálogo y la diplomacia para facilitar la desescalada con Rusia, que ha exigido a la OTAN que no se siga extendiendo hacia el Este y que no incorpore a Ucrania. Eso sí, Albares no ha dejado de advertir de que la UE no podrá dialogar con Rusia no hay una desescalada de la tensión y hay presión militar.

"Si Rusia tiene dudas o quiere plantear alguna cuestión sobre la OTAN o la UE, estamos abiertos a hablar con ellos y a crear medidas de confianza, pero es necesario desescalar la tensión. No se puede dialogar bajo la presión militar", reiteró este domingo.