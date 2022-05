El PP llevará el plan de Feijóo a los ayuntamientos y Parlamentos para forzar a retratarse sobre la bajada de impuestos

En una reunión en Génova, Gamarra y los portavoces autonómicos consideran que la situación es "similar a que se vivió con Zapatero"

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El PP llevará el plan económico y fiscal que ha presentado públicamente Alberto Núñez Feijóo a todos los ayuntamientos y Parlamentos regionales de España, de forma que forzará a los partidos a retratarse en medidas como la bajada de impuestos a las rentas medidas y bajas.

Así lo han acordado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y los portavoces parlamentarios autonómicos del partido durante una reunión celebrada en la sede nacional de Madrid, a la que también han asistido el coordinador general, Elías Bendodo, el vicesecretario de Coordinación de Política Autonómica y Local, Pedro Rollán, y el vicesecretario de Economía, Juan Bravo.

De esta forma, el PP presentará en los Parlamentos autonómicos y ayuntamientos --a través de una proposición no de ley-- el plan económico que Feijóo remitió el pasado 22 de abril a La Moncloa, con el objeto de instar al Gobierno a bajar los impuestos a familias con rentas inferiores a los 40.000 euros, según ha informado el PP en un comunicado.

EL PP DICE QUE SEGUIRÁ CON LA MANO TENDIDA

El PP quiere que ese documento, en el que se detallan medidas para racionalizar el gasto burocrático, aplicar una bajada de impuestos a las clases medias y bajas para compensarles del aumento de la inflación, el rediseño de los fondos europeos para hacerlos más útiles y emprender reformas estructurales a medio plazo para incentivar la actividad económica, se debate en toda España para que "se conozca, discuta y enriquezca e instar así al Gobierno a que lo haga suyo, una vez que desde La Moncloa no lo ha aceptado ni en parte ni en nada", según el partido.

En la reunión con los portavoces parlamentarios regionales, la dirección del PP ha constatado que el partido seguirá con la mano tendida para ofrecer soluciones en beneficio del interés de los españoles en un momento en el que "los indicadores económicos alertan de una ralentización de la economía con un frenazo en las previsiones de crecimiento en las que el Gobierno se ha visto obligado a modificar a la baja, del 7% al 4,3%, sus estimaciones".

Tanto Gamarra como Bendodo han expuesto que el aumento de los ingresos tributarios en 54.749 millones de euros, casi 10.000 millones más que en el mismo periodo del año pasado, como consecuencia en buena medida del "incremento desmedido de los precios", justificaría la "obligación del Ejecutivo de devolver a los españoles lo que han pagado de más porque ese dinero es de los ciudadanos y no del Gobierno", según los 'populares'.

Los portavoces parlamentarios han coincidido en que cada día son más los españoles que perciben que la actitud de Sánchez negándose a dialogar y pactar con Feijóo un plan económico evidencia que "la situación es similar a la que se vivió con Rodríguez Zapatero" en 2008, que llevó a España a una crisis económica que "tuvo que resolver años más tarde un gobierno del PP".

FEIJÓO: "LO SEGUIREMOS INTENTANDO"

Precisamente, el líder del PP se ha quejado este viernes en una conferencia en el Círculo de Economía de Barcelona que Pedro Sánchez haya rechazado su propuesta y no haya querido aceptarla "ni en parte ni en nada".

"No ha sido posible, no por nosotros, que lo hemos intentado hasta el último momento, y lo seguiremos intentando", ha manifestado, para asegurar después que el presidente del Gobierno "se ha equivocado de aliados, una vez más". A su entender, la mayoría de los ciudadanos "no entiende por qué los grandes partidos no hablan de las grandes cosas".

Además, ha alertado sobre la "política ilusoria" que ejerce el Ejecutivo con la realidad económica de España, "que no tiene nada con ver con la irrealidad con la que el Gobierno quiere que veamos las cosas", en alusión a la rebaja de las previsiones de crecimiento en casi tres puntos, pasando del 7 al 4,3%.