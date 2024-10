PP Madrid carga contra la "falta de explicaciones" de Maroto (PSOE) en el caso Koldo y le acusa de "facilitar reuniones"

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Carlos Izquierdo, ha cargado este lunes contra la "falta de explicaciones" de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, en su implicación en la investigación contra el exasesor Koldo García y le ha acusado de "facilitar reuniones" en su época de ministra.

"No ha dado ninguna explicación sobre si conocía a (Víctor de) Aldama. No ha dado ninguna explicación de por qué su jefe de gabinete se reunió con él. No ha dado ninguna explicación del caso Begoña ni de por qué ella estaba implicada en los cursos. Ella calla, no dice nada, protege a Sánchez", ha expresado Izquierdo este lunes en rueda de prensa.

En este sentido, el PP preguntará en el Pleno de octubre al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, sobre su opinión al respecto de las acusaciones de corrupción vertidas contra algunos cargos del PSOE en las últimas semanas.

La intención, según ha indicado, es conocer la visión del alcalde al "haber personas del Ayuntamiento directamente implicadas en estos asuntos", tras enumerar varios de los casos conocidos, como el caso de Delcy Rodríguez o la mujer de presidente, Begoña Gómez.