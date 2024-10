El PP mantiene su 'no' a negociar en inmigración hasta no implicar a la UE y avanza viajes de Feijóo a Varsovia y Berlín

Sémper dice que las conversaciones "no están rotas" sino que están suspendidas hasta que el Gobierno acredite gestiones en Bruselas

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha confirmado este lunes el "no" de su partido a sentarse a hablar con el Gobierno sobre política migratoria hasta que no implique a la Unión Europea. Según ha precisado, esas conversaciones "no están rotas" sino "suspendidas" a la espera de pasos del Gobierno que "acrediten" que realiza gestiones en Bruselas, dado que es "altamente preocupante que el Gobierno reniegue de la ayuda de la Unión Europea".

Así lo ha asegurado Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP, en la que ha anunciado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, proseguirá su ronda internacional enfocada en la política migratoria. En concreto, el viernes día 11 estará en Varsovia (Polonia), el jueves 17 de octubre se desplazará a Berlín y al día siguiente recalará en Berlín (Alemania).

Sémper ha señalado que con estos nuevos viajes Feijóo continúa "la ronda de contactos internacionales tras sus viajes a Atenas y a Roma" el pasado mes de septiembre, donde abogó por "una alianza europea contra la inmigración irregular" y expuso "el plan contra el descontrol migratorio" firmado entre el líder del PP y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, un documento que es "secundado por catorce Gobiernos autonómicos".

El dirigente del PP ha confirmado que Feijóo seguirá "profundizando" en esos dos asuntos en sus próximos viajes porque su partido tiene "una alternativa sólida e identificable en materia de inmigración" que, según ha dicho, pasa por "conjugar" el trato humanitario con la defensa de la legalidad.

Además, Sémper ha recordado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, comparece este miércoles en el Pleno del Congreso para hablar sobre inmigración, aunque no de manera "voluntaria" sino porque el Grupo Popular se lo "exigió" hace un mes.

"ES PREOCUPANTE QUE EL GOBIERNO RENIEGUE DE LA AYUDA DE LA UE"

En este punto, el dirigente del PP ha recalcado que es "altamente preocupante que el Gobierno reniegue de la ayuda de la Unión Europea" y ha dicho que Feijóo aprovechará esa comparecencia de Sánchez para preguntarle por qué pide ayuda "a las comunidades autónomas y no a la Unión Europea", "máxime cuando la comisión y Frontex están preocupados por dar una solución a la actual emergencia migratoria".

"Es verdaderamente incomprensible que lo que exige a las comunidades autónomas españolas no lo pida en la Unión Europea a nuestros socios europeos", ha recalcado Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido.

Al ser preguntado qué ocurre a partir de ahora con los menores migrantes, ante la situación de colapso que sufre Canarias, Sémper ha indicado que las conversaciones con el Gobierno "están suspendidas hasta que nos acredite que ha hecho alguna gestión con Bruselas para reclamar el apoyo" de los socios europeos "contra la inmigración irregular o a favor del reparto de inmigrantes". "Una vez que el Gobierno acredite que ha hecho esta gestión, las conversaciones podrán reanudarse", ha indicado.

LAS PREGUNTAS QUE FEIJÓO HARÁ A SÁNCHEZ

Además, ha recalcado que el Ejecutivo "sigue sin responder satisfactoriamente a los requerimientos y a las propuestas" que sobre esta materia le ha formulado el PP. "¿Cómo el Gobierno pretende frenar los flujos migratorios irregulares? Cero respuesta, cero políticas. ¿Por qué el Gobierno no pide ayuda? Y, si la ha pedido, ¿por qué no demuestra que ha pedido ayuda a nuestros socios de la Unión Europea?", ha exclamado, para insistir en que "hay un ofrecimiento de la Unión Europea para hacerlo y el Gobierno lo rechaza".

Sémper ha indicado que el Ejecutivo debe aclarar también "cómo se va a reforzar el control en fronteras" y "cómo se va a garantizar que las comunidades autónomas puedan acoger con las garantías humanitarias mínimas exigibles a los menores o a los inmigrantes en general". A su entender, no se están garantizando esos recursos económico.

El dirigente del PP ha resaltado que su partido tiene "buena voluntad" y formula "propuestas" pero el Gobierno de España "sigue sin dar respuestas y sigue sin diseñar una política migratoria". "Con lo cual, pues mire, no están rotas las conversaciones, lo que están es suspendidas hasta que nos aclaren algunos aspectos que son críticos y consideramos que merecemos sean aclarados", ha enfatizado, para añadir que el Gobierno "no espabila y en materia migratoria este Gobierno sigue jugando con los inmigrantes y con el conjunto de los españoles".

RESPUESTA A VOX

Ante las declaraciones de Vox asegurando que si el PP acepta finalmente el reparto de menores migrantes no habrá presupuestos regionales en autonomías como Castilla y León, Aragón o Murcia, Sémper ha criticado, en relación a las "amenazas vertidas" por la formación de Santiago Abascal, que "todavía haya quien no haya aprendido que las amenazas contra el Partido Popular no surten efecto".

"Nosotros tenemos una posición política y es la que vamos a defender, le guste a otros partidos o no. Y nosotros lo que aspiramos es a que nuestras políticas les gusten a los ciudadanos", ha apostillado.

En este sentido, ha indicado que el PP aspira a "obtener un respaldo político" que le permita gobernar España y "cambiar esta mala política y a este mal Gobierno" que dirige Pedro Sánchez. "Y si Vox está en otras cosas tendrá que explicarlo Vox, como aparentemente parece que está en otra cosa". Pero nuestra oposición no es otro partido político o no es otro político que el señor Sánchez", ha enfatizado.

Dicho esto, Sémper ha dicho que confía en que sus presidentes autonómicos sean "capaces" de seguir ofreciendo la "estabilidad y buen gobierno que han sido hasta ahora". Y, mientras tanto, si Vox es capaz de aclararse y decidir si ayuda a la alternativa o a Sánchez, pues ya lo decidirán. Pero nosotros no vamos a estar preocupados ni obsesionados con amenaza alguna, tampoco las que vengan de Vox", ha zanjado.