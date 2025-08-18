El PP no espera "nada" de la reunión entre Sánchez y Clavijo

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 26 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Ester Muñoz acusa al Gobierno de hacer "paquetes de seres humanos" con el reparto de menores migrantes

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha señalado este lunes que su partido no espera "absolutamente nada" del encuentro que mantendrán esta tarde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Canarias, Fernando Clavijo, al tiempo que ha reclamado información sobre el trasladado de menores migrantes de las islas a las comunidades autónomas.

En ese sentido, la dirigente del PP ha acusado al Ejecutivo de hacer "paquetes de seres humanos" con el reparto de los menores, un hecho que ha considerado "deleznable".

Sánchez y Clavijo se reunirán en el Cabildo de Lanzarote a partir de las 16:30 horas para abordar cuestiones como la migración, la agenda canaria o asuntos presupuestarios y de financiación, en una cumbre a la que también asistirá el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

En una rueda de prensa desde la sede nacional del PP, en Madrid, Muñoz ha ironizado al señalar que Sánchez "utiliza" a Clavijo "para seguir unos días más de vacaciones en Canarias", ya que Sánchez ha residido en Lanzarote en las últimas semanas para pasar el periodo vacacional.

"El año pasado también hubo una reunión de la cual no salió absolutamente nada. Por lo tanto, lo que esperamos de la reunión de hoy es absolutamente nada", ha argumentado la dirigente 'popular'.

NÚMERO DE MENORES Y PAÍS DE PROCEDENCIA

Muñoz ha pedido al Ejecutivo "información" sobre los pormenores del reparto de migrantes de las Islas Canarias al territorio peninsular. "Lo menos que podemos pedir es tener información: saber cuál es el número exacto de menores, de qué países proceden, si salen de países que realmente tienen conflictos bélicos, saber a qué comunidades van...", ha incidido

A renglón seguido, la portavoz parlamentaria del PP se ha preguntado por qué hay "determinadas comunidades autónomas" a las que no van los menores migrantes, como País Vasco o Cataluña, y lo achaca únicamente a que "lo piden (Arnaldo) Otegi y (Carles) Puigdemont".

"Es curioso que el gobierno que se dice más social de la democracia esté haciendo paquetes de seres humanos. Es tan curioso como deleznable. Y a eso se está dedicando el gobierno de España. Vamos a ver en qué queda la reunión de esta tarde", ha zanjado.