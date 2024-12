El PP no ve argumentos para vetar el debate en el Congreso de la iniciativa de Junts sobre la cuestión de confianza

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Mesa del Congreso, el 'popular' José Antonio Bermúdez de Castro, considera que no existe "ningún argumento de peso" que permita oponerse a la tramitación de la proposición no de ley de Junts que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza para medir su apoyo parlamentario.

Así lo ha dicho a su llegada a la reunión de la Mesa del Congreso en la que se va a estudiar si de da o no trámite a esa iniciativa de los de Carles Puigdemont que, de aceptarse, en todo caso no se debatiría en el Pleno hasta como pronto el próximo mes de febrero.

Bermúdez de Castro ha recalcado que tampoco los servicios jurídicos del Congreso aprecian argumentos para frenar el debate de la iniciativa y evitar que se discuta y se vote en una futura sesión plenaria.

El órgano de gobierno de la Cámara --en el que el PP tiene cuatro puestos, por tres del PSOE y dos de Sumar-- tiene a su disposición un informe elaborado por los letrados en el que no ponen trabas a la calificación de la proposición no de ley, aunque no se trata de un documento vinculante y la decisión está en manos de la Mesa.

TODAS LAS POSIBILIDADES

Según ese informe, al que ha tenido acceso Europa Press, dado que no hay precedentes de una proposición no de ley que inste al jefe del Ejecutivo a utilizar un instrumento (la cuestión de confianza) que sólo a él le corresponde activar, debe ser la Mesa la que fije un criterio que sirva también para futuras decisiones sobre textos similares.

Asi, y dada la carencia de antecedentes similares, los servicios jurídicos plantean a la Mesa todas las opciones posibles: dar trámite a la iniciativa tal y como está, incluir una apostilla para dejar claro que no tendrá efectos jurídicos, solicitar a Junts que la reformule para hacer constar esa falta de consecuencias jurídicas, o directamente no admitirla a trámite.