El PP no ve motivos para impedir debatir la cuestión de confianza que Junts exige a Sánchez: "Es un debate necesario"

Sémper admite que, después de lo que ha pasado en España, el PP prefiere que el presidente del Gobierno disuelva y llame a las urnas

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura de la formación, Borja Sémper, ha asegurado este martes que no ve "motivos" para impedir que se debata en el Congreso la iniciativa de Junts exigiendo al jefe del Ejecutivo someterse a una cuestión de confianza si esa propuesta no incluye "nada raro". A su entender, es un "debate necesario" en España, máxime cuando Pedro Sánchez no quiere ejercer esa facultad "por sí mismo".

"Me sigue pareciendo raro que debatamos sobre la idoneidad o no de aceptar a trámite una iniciativa que lo que pretende es abrir un debate en el Congreso de los Diputados solo porque le molesta a Pedro Sánchez", ha declarado Sémper en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, que ha presentado el alcalde de Madrid, José Luis Martinez Almeida.

Al ser preguntado si el PP es partidario de que la Mesa del Congreso acepte y tramite esa proposición no de ley de Junts y si el PP votaría a favor de instar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, Sémper ha criticado que, "una vez que los letrados se han pronunciado sobre la perfecta idoneidad de esta iniciativa", estén a "al albur de una decisión política a través de la Mesa" por quienes sustentan "el poder", que "decidirán en función de sus intereses si esa iniciativa se tramita o no".

"Es verdaderamente sorprendente la utilización torticera también en esto de las instituciones, también en esto de la Mesa del Congreso de los Diputados", ha declarado el dirigente del Partido Popular.

"CREO QUE ES UN DEBATE NECESARIO EN ESPAÑA"

En este sentido, Sémper ha indicado que, "si esa iniciativa de Junts no tiene nada raro" y "se circunscribe" a valorar la "confianza que despierta el señor Sánchez", no intuye "ningún motivo para rechazarla".

"Yo creo que es un debate necesario en España, ya que el presidente del Gobierno no quiere ejercerlo por sí mismo", ha afirmado, para resaltar que después de lo que ha pasado, el PP hubiera preferido que el presidente del Gobierno "disolviera las Cámaras y diera la palabra a los españoles".

En este punto, Sémper ha resaltado que, aparte de la "inestabilidad", la "desconfianza" y "la incertidumbre de cara al futuro" que rodea al Gobierno, "han pasado demasiadas cosas este año", aludiendo a los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno.

"ESTE GOBIERNO ES INCAPAZ DE GOBERNAR"

Según Sémper, este Gobierno "es incapaz de gobernar". Así, ha indicado que en España "nunca" habían tenido un Gobierno que "no podía gobernar" y que "cada semana dependía del nivel de exigencia y de aceptación de las exigencias de sus socios".

"Con lo cual, sabemos que no hay Gobierno, que no tiene mayoría, ni social, ni parlamentaria, que no hay, por lo tanto, un proyecto político para España y que su único objetivo es cómo supera cada semana, cómo llega a fin de mes", ha finalizado.