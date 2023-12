El PP pide a Armengol "retractarse" el 6 de diciembre del discurso "partidista" que hizo en la apertura de Las Cortes

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura de la formación, Borja Sémper, ha pedido este lunes a la presidenta del Congreso, Francina Armengo, que en su intervención del próximo 6 de diciembre se "retracte" del discurso "partidista" que realizó hace una semana durante la sesión solemne de apertura de Las Cortes.

El pasado 29 de noviembre, los 'populares' no aplaudieron ese discurso de Armengol --igual que Vox-- por considerarlo "sectario" y "partidista". De hecho, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo calificó de "lamentable" y dijo que el PP no podía aplaudir esa "provocación". "Es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida", añadió.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección, Sémper ha reclamado al PSOE que "vuelva al espíritu de la Constitución" y ha asegurado que ahora toca "honrar" y "respetar" la Constitución en el acto de este 6 de diciembre. D

Dicho esto, ha recordado a la presidenta del Congreso dos artículos de la Carta Magna: el artículo 14 que dice que los españoles son "iguales ante la ley" y el 66, que habla de que no podrán autorizarse indultos generales.

RECLAMA A ARMENGOL UN DISCURSO QUE "HONRE" LA CARTA MAGNA

A renglón seguido, el portavoz del PP ha emplazado a la presidenta del Congreso a que se "retracte del discurso partidista" que realizó en la apertura solemne de las Cortes la pasada semana y que el Grupo Popular no aplaudió, igual que Vox.

"Pedimos a la presidenta del Congreso que el día 6 aproveche la oportunidad para retractarse de un discursos partidista, que es el que efectuó en la apertura solemne de las Cortes", ha dicho, para reclamarle que este miércoles realice un discurso "institucional" que "honre" y "defienda" la Constitución del "primero al último de sus artículos".