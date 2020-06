El PP pide un homenaje para todas las víctimas de COVID y el Gobierno le acusa de hacer política con los muertos

Álvarez de Toledo acusa al Ejecutivo de "ocultar" el exceso de mortalidad y Calvo denuncia su intento de "alarmar" a la ciudadanía

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El PP ha exigido este miércoles al Gobierno que reconozca a las 45.000 personas que han muerto de más en los últimos meses como víctimas de la COVID19 para que el homenaje de Estado del próximo 16 de julio no se convierta en una conmemoración "al enfermo desconocido". El Ejecutivo se defiende acusando al PP de hacer "política con los muertos" una vez más.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, han protagonizado un nuevo cruce de acusaciones y reproches, esta vez a cuenta de los fallecidos en la pandemia.

Álvarez de Toledo afea al Ejecutivo que prepare ese homenaje que presidirá el Rey pensando sólo en el balance oficial de fallecidos confirmados por COVID19 --esto es, aquellos a los que se hizo una prueba PCR-- y que a día de hoy ascienden 28.325 personas, frente a las 45.000 que el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Salud Carlos III detectan que han muerto de más entre marzo y junio en comparación con lo que suele ser normal en estas fechas.

HOMENAJE "MUTILADO" EL 16 DE JULIO

La portavoz 'popular' ha pedido a Calvo que explique de qué murieron estas personas si no fue como consecuencia de la pandemia y ha advertido al Gobierno de que si no reconoce a estas víctimas como tales celebrará un "homenaje parcial, mutilado" el próximo 16 de julio en el Palacio Real. "No es un desajuste numérico, es un abismo moral. Dejan a 17.000 compatriotas en el limbo, o como dijo el experto Simón, 'ahí'", ha denunciado.

Álvarez de Toledo ha ido más allá y ha atribuido el desfase a un intento del Gobierno de "ocultar" la que será "la gran losa del legado" del Ejecutivo de Pedro Sánchez. A saber, que en esta pandemia "España es el primer país de Europa en exceso de muerte". "¿Es eso su patriotismo, su escudo social?", ha lanzado.

"El presidente Sánchez además se jacta de haber salvado 450.000 vidas. Francamente, ¿por qué no dice 45 millones y se imprime camisetas con su pétrea cara?", ha proseguido la portavoz, que ha aprovechado para recordar el argumento de la película 'La vida y nada más', de Bertrand Tavernier, en la que un oficial se empeña en averiguar la cifra exacta de soldados franceses muertos durante la I Guerra Mundial consciente de que "cada muerte guarda un valor infinito".

"Con los números no se juega. Es una cuestión moral", le ha espetado Álvarez de Toledo a la vicepresidenta, a la que ha advertido de que el homenaje que preparan puede acabar convirtiéndose en la conmemoración "al enfermo desconocido". "Ninguno es un enfermo imaginario ni un soldado desconocido. Todos merecen igual tributo", ha subrayado la portavoz del PP, que sospecha que el homenaje del 16 de julio pretende servir en realidad de reconocimiento al propio Gobierno.

LA CIFRA "SERIA" ES LA "CORROBORADA"

La vicepresidenta ha defendido que el balance oficial de víctimas de la COVID constituye "la cifra seria, corroborada" de personas que han fallecido tras haber contraído la enfermedad y ha recordado que los datos los aportan las Comunidades Autónomas (si bien luego el Ministerio de Sanidad los filtra). "Evidentemente en este país muere más gente durante estas fechas como cada año", ha señalado para recordar que los datos sobre el exceso de mortalidad habido lo ofrecen organismos oficiales, por lo que ha negado que el Gobierno busque ocultar esa realidad.

Calvo se ha quejado de que en cada sesión de control Álvarez de Toledo no haga preguntas al Ejecutivo, sino "imputaciones constantes" desde el mismo momento en que se formó el Gobierno de coalición, al que le niega "legitimidad".

"Eso es lo que, pregunte lo que pregunte, hay detrás constantemente de la intervención que hace usted aquí cada miércoles", ha denunciado Calvo, que reprocha a los 'populares' haber "decidido, sea la que sea la cifra final, hacer política con los muertos".

Incluso ha afirmado que de esta estrategia "saben históricamente bastante porque no es la primera vez que lo hacen en la política española". "Si eso forma parte de la mano tendida, de la capacidad de encontrar acuerdos con este Gobierno, usted es que no lo ha cogido el mensaje", ha señalado.

Calvo ha denunciado que la estrategia del PP se resuma en "alarmar constantemente a la ciudadanía en un momento trágico donde (los 'populares') han decidido no ayudar nunca, ningún día, ni con nada, ni siquiera con el respeto debido a quienes de verdad han muerto en esta pandemia contrayendo esta terrible enfermedad".