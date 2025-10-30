El PP pide a Sánchez aprovechar su comparecencia en el Senado para "pedir perdón y asumir responsabilidades"

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, interviene durante una sesión plenaria, en el Senado, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). El pleno debate la propuesta del Grupo Popular para plantear un conflicto de atribuciones con el Gobierno po - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha solicitado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aprovechar su comparecencia en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en la Cámara Alta para "pedir perdón y asumir responsabilidades".

"Sánchez hoy tiene una oportunidad para decir la verdad, pedir perdón y asumir responsabilidades", ha declarado García antes del comienzo de la comisión de investigación, donde ha dicho que su partido espera "acorralar a Sánchez con la verdad".

Según la portavoz del PP en el Senado, el jefe del Ejecutivo "tiene una cita con la verdad y con los españoles". "Sánchez no puede hacer lo mismo que ayer, que no respondió al PP. Hoy tendrá que responder al PP", ha apostillado, para añadir que "los españoles están hartos de la mentira de Sánchez" y, por lo tanto, hoy "no valen excusas ni rodeos ni atajos".

EL PP: "SÁNCHEZ CONFIRMA QUE HA COBRADO EN METÁLICO DEL PSOE"

Fuentes del PP consideran que en los primeros minutos de su comparecencia el jefe del Ejecutivo ha confirmado que "ha cobrado en metálico" al afirmar que está convencido que "en alguna ocasión" ha podido liquidar en efectivo aunque, según los 'populares', no ha dicho "cuándo".

"Entonces, por responder a su pregunta, en ese contexto, en ese marco de financiación absolutamente regular, le tengo que decir que estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura", ha declarado Sánchez a preguntas de la senadora navarra de UPN María del Mar Caballero.