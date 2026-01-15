El PP pide que Sánchez y siete ministros comparezcan en el Congreso para informar de Venezuela, financiación o vivienda

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El PP ha solicitado la comparecencia urgente en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y siete ministros para informar en sede parlamentaria sobre Venezuela, el problema de la vivienda, la financiación autonómica, los casos de acoso sexual o el "caos" ferroviario, entre otros asuntos.

La formación de Alberto Núñez Feijóo solicita la convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso, órgano que sustituye al Pleno en periodo no ordinario de sesiones, para debatir esas comparecencias. Se prevé que el 28 de enero se debaten estas peticiones.

La pasada semana, el Grupo Popular ya registró la comparecencia del presidente del Gobierno en el Pleno de la Cámara Baja para dar cuenta de "las actuaciones" para contribuir a la "plena restauración del orden democrático" en Venezuela. Este mismo miércoles el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, informará de este asunto ante el Pleno.

Además, el PP quiere que Sánchez rinda cuentas de la "escalada de casos de corrupción que afectan a su partido y a su Gobierno, ante la creciente alarma social generada por las últimas detenciones y registros en ministerios, empresas públicas y otros organismos del Estado", según ha señalado el partido en un comunicado.

QUIEREN QUE MONTERO RINDA CUENTAS SOBRE EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN

Además, el PP exige a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que dé explicaciones en el Parlamento sobre los acuerdos en materia de financiación autonómica realizados por el Gobierno de España con el "inhabilitado y condenado por malversación", Oriol Junqueras, que, a su juicio, "afectan gravemente a nuestro modelo territorial y fiscal, poniendo en juego la igualdad entre españoles".

Precisamente, todas las CCAA --salvo Cataluña-- expresaron este miércoles su rechazo al nuevo sistema durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El PP considera que el modelo que intenta "imponer" el Gobierno "orilla el consenso" y supone una "deslealtad institucional y una traición a los españoles".

El PP reclama además que Montero explique las medidas que piensa poner en marcha el Ejecutivo para hacer frente a "las graves dificultades económicas" que sufren las familias españolas, especialmente las más vulnerables, que se traduce en unos datos de pobreza incompatibles con el "triunfalismo económico" del Ejecutivo, según 'los 'populares'.

Por otro lado, el PP insta a comparecer a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para dar cuenta de las acciones que están tomando desde su Ministerio para contener los precios del alquiler y la compraventa de vivienda en España, así como para explicar las últimas medidas implementadas que están limitando gravemente la emancipación de los jóvenes.

COMPARECENCIA TAMBIÉN DE PUENTE, MARLASKA, REDONDO, MORANT Y GARCÍA

Además, los populares han pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que informe a los españoles de la implementación de la obligatoriedad de la Baliza V16 en España, así como para informar del "caótico proceso" de aplicación de esta norma que afecta a 28 millones de conductores y las acciones llevadas a cabo por la DGT para informar sobre la nueva normativa.

De igual modo, el Grupo Popular solicita al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que comparezca para informar sobre el cumplimiento de las obligaciones legales contenidas en las disposiciones adicionales trigésima primera de la Ley de Movilidad Sostenible, relativas respectivamente, al Plan de choque ferroviario, al Plan de atención urgente a los pasajeros y el protocolo de análisis de incidencias en la red ferroviaria, así como los criterios de puntualidad de RENFE.

También, exigen a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, dar explicaciones ante el Congreso para informar sobre los casos de acoso sexual a mujeres producidos en el entorno de la Moncloa, así como sobre el grado real del cumplimiento del Real Decreto 247/2024, que obliga a la implantación efectiva del protocolo de prevención y actuación frente al acoso en toda la Administración General del Estado, según señala el PP en el mismo comunicado.

El PP pide además que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, informe de los motivos y consecuencias del cierre de las unidades de Diagnóstico Molecular, Cáncer Familiar y del Programa de Terapias Experimentales del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), así como de las medidas previstas para garantizar la continuidad de sus funciones científicas, clínicas y de investigación traslacional.

Finalmente, el Grupo Popular ha pedido la comparecencia en el Congreso de la ministra de Sanidad, Mónica García, para que dé cuenta sobre el incumplimiento reiterado de los plazos en el proceso de los exámenes MIR para este año 2026.