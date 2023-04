PP pregunta a Armengol si pedirán la dimisión del imputado alcalde de Ibiza como hacían con alto cargo popular

PALMA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de campaña del PP, Sebastià Sagreras, ha vuelto a pedir explicaciones "inmediatas" a la presidenta del Govern, Francina Armengol, por la imputación del alcalde socialista de Ibiza, Rafael Ruiz, en el caso Puertos.

"Su campaña de barro se les ha vuelto en contra", ha dicho este viernes en rueda de prensa Sagreras, quien ha insistido en que su partido "no hará de juez" y pondrá por delante la presunción de inocencia.

En este sentido, ha recordado las exigencias que los socialistas impusieron tras conocerse la imputación del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí (PP), y se ha preguntado si, ahora, "piensan pedir lo mismo sobre el alcalde de Ibiza".

Así, ha reiterado que, frente a la "campaña de barro y de juego sucio" del PSOE, al que ha criticado por su "agresividad verbal" contra el PP, un hecho que "se ha exagerado tras conocerse los perfiles independientes" que incorporan a su partido, está la campaña "en positivo, de crítica constructiva y de juego limpio" de los 'populares'.

"No haremos de jueces, no haremos de fiscales, no insultaremos, pero con la noticia de la nueva imputación de un socialista volvemos a exigir explicaciones inmediatas de la presidenta", ha sentenciado el portavoz de campaña, quien ha reiterado que su partido cree que "la presunción de inocencia es inviolable, incluso para dirigentes del PSOE, como no podría ser de otra manera".

Cabe recordar que hace unos días, el PP pidió a la presidenta del Govern que aclarara su aparición en grabaciones de la Guardia Civil a investigados del caso Puertos, como el expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Joan Gual, y Josep María Costa.

En concreto, Sagreras se refirió, y así lo ha vuelto a hacer este viernes, a unas declaraciones en las que los investigados apuntaban a que "es una putada implicar a Armengol, aunque ella puede apretar".