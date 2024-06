El PP pregunta por Begoña Gómez a Armengol, que ve confirmado por qué el Senado quiso citarla a tres días del 9J

La presidenta del Congreso, convencida de que la investigación de la Cámara Alta va a ser "muy sesgada"



MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la comisión del Senado sobre el 'caso Koldo' ha arrancado este viernes su interrogatorio a la ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol, preguntándole por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, lo que ha llevado a la también expresidenta de Baleares a destacar que de esa forma los 'populares' dejan claro por qué la han citado a comparecer justo a tres días de que se celebren las elecciones europeas del domingo.

De hecho, Armengol se ha quejado en varias ocasiones durante su comparecencia de haber sido convocada ante la Cámara Alta el día antes del día de reflexión, fecha que también se ha elegido para la presentación de las conclusiones de la comisión de investigación del Parlamento balear, unas conclusiones, ha resaltado, que serán "de PP y Vox". "Aunque estemos cerrando la campaña un placer estar aquí", ha deslizado nada más empezar la sesión.

Santamaría, el último en interrogar a Armengol, ha dicho entender que la trama de las mascarillas es un "asunto incómodo" porque empezó con Koldo García y José Luis Ábalos y "ahora alcanza a los turbios asuntos de la mujer del presidente del Gobierno, con sus famosas cartas de recomendación y el tráfico de influencias que éstas llevan implícitas, las patentes de software aparte y las cátedras extraordinarias, másteres aparte".

El portavoz del PP ha optado por empezar preguntándole por Gómez "para quitar este tema de medio" y le ha emplazado a desvelar si podía decir "sin temor a equivocarse que Begoña Gómez no envió ninguna carta de recomendación a su gobierno".

"ME GUSTA" Y "SE DA CUENTA TODA ESPAÑA"

"Usted mismo en su intervención denota exactamente el porqué me llaman a declarar y el porqué esta comisión de investigación. Y me parece que esta forma de hacer política, señor Santamaría, es muy burda y no es adecuada", le ha replicado Armengol, antes de asegurar que su gobierno "jamás" recibió ninguna carta de ese tipo de Gómez.

"¿Puede usted asegurarnos que jamás su gobierno colaboró ni directa ni a través de las empresas de las entidades del sector público con el Instituto de Empresa y con Begoña Gómez?", ha proseguido Santamaría. "No, claro que no", ha respondido para a renglón seguido recordar al PP que la han citado en su condición de expresidenta regional para "hablar de la contratación de materiales de terceros" y confesar que en el fondo le gusta que le pregunten por Gómez.

"Me gusta que haga esto porque se nota mucho por qué me llaman hoy, que es el día antes de la reflexión para las elecciones europeas. Me doy cuenta yo y se da cuenta toda España, señor Santamaría", le ha soltado.

El representante del PP también ha querido saber si el Gobierno balear "facilitó algún tipo de ayuda o subvención pública a las empresas del señor Carlos Barrabés" y ella ha contestado que no que ella "sepa".

En sus intervenciones anteriores, Armengol había denunciado que el PP y Vox está utilizando "un bulo" para crear una "sombra de duda" sobre ella y su gobierno porque es la presidenta del Congreso y han activado la "máquina del fango", porque pese a no estar "metida en ningún caso de corrupción" la "quieren inhabilitar" como máxima responsable de la Cámara Baja.

Además, ha indicado que, desde su punto de vista, la investigación del Senado va ser "muy sesgada" si sólo citan a declarar a los comparecientes que les interesa para apuntalar un determinado relato, idea sobre la que ha abundado después el portavoz socialista, Alfonso Gil.

"Es curioso que no quieran ver lo que ha pasado en las otras comisiones de investigación, porque claro, si solo llaman a según qué personas, será muy sesgada esta comisión de investigación", ha dicho, en una de sus respuestas a la senadora de UPN, María del Mar Caballero.

El senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo ha interpretado estos comentarios como un cuestionamiento de la labor de la comisión del Senado, ante lo que Armengol se ha reafirmado en sus críticas a los grupos de la derecha.

EL FANGO Y EL LODO

La mención al "lodo" ha provocado un tenso debate entre la compareciente y Gordillo, que ha tachado su gestión de "negligente" y le ha invitado a "pedir perdón" a los ciudadanos. Armengol ha replicado recalcando que al PP y Vox en realidad no les interesa qué pasó con las mascarillas y sólo le piden cuentas por ocupar el cargo que ocupa.

Caballero le ha preguntado si sabía que se ha presentado contra ella una denuncia en la Fiscalía General del Estado por incurrir en "falso testimonio" durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso. La denuncia la anunció Harteoír.org aunque Caballero no ha citado a esta entidad. "Yo no soy consciente, pero últimamente pasan unas cosas que no soy consciente pero a lo mejor usted sí", ha contestado.

Por último, Joan Josep Queral, de ERC, ha dicho lamentar el "baño" que Vox ha dado, a su juicio, a la compareciente, con acusaciones directas a su persona como si la comisión tuviera que dirimir responsabilidades más allá de las políticas. La presidenta del Congreso ha admitido que para ella que le acusen de algo que "detesta terriblemente" como la corrupción es "muy desagradable".