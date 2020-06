PP presentará una comisión Congreso-Senado de reconstrucción, como planteó Sánchez, y PSOE le da "la bienvenida"

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha anunciado que va a registrar la creación de una comisión mixta Congreso-Senado sobre la reconstrucción económica y social del país en línea con la propuesta hecha ayer en el Pleno de la Cámara Alta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una comisión de evaluación entre las dos cámaras. La propuesta ha recibido la "bienvenida" del PSOE.

La senadora 'popular' Luisa Fernanda Rudi ha asegurado que se registrará este jueves la iniciativa una vez que una mayoría de grupos del Senado se ha mostrado en contra en el Pleno de hoy la propuesta de PP-CC de constituir una comisión sólo en la Cámara Alta. Los 'populares' perseguían una foro similar al que ya trabaja en el Congreso sobre la recuperación del país, pero que se prolongara en el tiempo y tuviera participación autonómica.

"Si la comisión que hoy traemos no sale adelante, en aras de provocar el diálogo, mañana a primera hora presentaremos la propuesta de crear una comisión mixta Congreso-Senado como dijo el presidente del Gobierno. Espero que entonces la apoyen", ha retado Rudi al resto de la Cámara, pero especialmente al Grupo Socialista.

El anuncio de la senadora no ha estado exento de crítica a Sánchez por su apelación al PP de que acepte el diálogo. "Dos no pactan si uno no quiere y hemos planteado diez pactos que no han merecido ni una respuesta del presidente del Gobierno", ha dicho. "Y no se puede confundir el pacto con la adhesión", ha agregado.

Tras el anuncio de Rudi, el portavoz del PSOE, Ander Gil, ha asegurado que "la oferta de diálogo" en una comisión mixta que ayer lanzó el presidente del Gobierno "es sincera" y ha dado "la bienvenida" al PP.

"Si mañana registra esa comisión seré el primero en acompañarla", le ha dicho a la portavoz del PP. La comisión deberá servir, ha añadido Gil, para reforzar la coordinación entre todas las administraciones, para evitar rebrotes de la pandemia y prepararse ante "futuros escenarios que puedan producirse".

CRÍTICAS CRUZADAS

La iniciativa de una comisión sólo en el Senado ha sumado el apoyo de Ciudadanos e Izquierda Confederal, pero el voto en contra del PSOE, ERC-Bildu, PNV y Junts per Catalunya, entre otros.

Rudi ha explicado que muchas competencias son compartidas por el Gobierno y las Comunidades y se van a ver afectadas en la etapa postcovid, por lo que es necesario que las autonomías participen en el trabajo. "Es una oportunidad de oro para que el senado demuestre realmente su carácter territorial", ha agregado.

Tomás Marcos, portavoz de Ciudadanos, ha compartido la oportunidad de una comisión en el Senado y de "otras 37 más" si son necesarias porque ha reclamado buscar el acuerdo entre partidos para ir tomando medidas contra la crisis. "No nos van a encontrar en la confrontación, nos encontrarán en la responsabilidad, las soluciones y la política útil, y en la empatía con los conciudadanos", ha dicho el portavoz.

También ha apoyado la propuesta el portavoz de Izquierda Confederal, Vicenç Vidal (MÉS), quien ha recordado que ya propusieron una comisión mixta Congreso-Senado para no generar duplicidades, pero no fue aceptada. "No queremos repetir un espectáculo del Congreso, sino aportar visiones de nuestros territorios y hacer propuestas en serio", ha defendido el senador.

Pero el grueso del resto de partidos se ha mostrado en contra. El portavoz del PNV, Jokin Bildarratz, ha asegurado que una comisión en el Senado como plantea el PP le provoca "escepticismo" porque este partido "se ha caracterizado por la centralización" de competencias autonómicas y porque busca el desgaste del Gobierno. Ha dicho además que ya hay un instrumento en el Senado para trabajar, la Comisión General de Comunidades Autónomas, si "verdaderamente el objetivo es el trabajo conjunto".

Josep Lluís Cleries (Junts) ha dejado claro su voto en contra, aunque ha admitido que de prensetar la comisión CC en solitario votaría que sí. "Pero tenemos una historia que nos separa", ha dicho del PP. "¿Construir algo con ustedes? Pánico, a no ser que cambien de actitud", ha añadido.