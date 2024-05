El PP promete actuar por varias vías para "tumbar" la amnistía, siguiendo los plazos que "más convengan" a su estrategia

Tellado vuelve a pedir a Sánchez retirar la norma, que se vota este jueves en el Pleno del Congreso por llamamiento como ha pedido el PP



MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha vuelto a reclamar este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que retire la ley de amnistía, que se votará este 30 de mayo en el Pleno del Congreso por llamamiento, al tiempo que ha avisado que el PP actuará por varias vías para intentar "tumbar" esa norma, siguiendo los plazos y los tiempos que "más convengan" a su estrategia política.

En una rueda de prensa en el Congreso, Tellado ha señalado que la ley de amnistía es "inconstitucional" y fue "expresamente rechazada en campaña electoral" por Pedro Sánchez. Es más, ha resaltado que también cuenta con "el rechazo mayoritario de la sociedad española" como, a su juicio, se ha visto en las movilizaciones organizadas por su partido en la calle.

Al ser preguntado si el PP presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional esta misma semana tras aprobarse la ley, si va a esperar a las cuestiones prejudiciales o irá directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Tellado ha explicado que el jueves se aprobará la ley y, a partir de ahí, "medirán los tiempos para actuar" contra ella, dado que considera que es "inconstitucional".

ACTUAR BUSCANDO LOGRAR LA "MAYOR EFECTIVIDAD"

"Y por lo tanto hay distintos mecanismos para actuar frente a ella, la vía jurisdiccional, la vía constitucional y desde luego la vía también de la presión social que hemos venido ejerciendo desde la calle", ha manifestado, para reconocer que "los tiempos" los irán "midiendo en función de lograr la efectividad mayor" de las acciones del PP.

Preguntado de nuevo si ese recurso ante el Tribunal Constitucional contra la amnistía que anunció Feijóo podría registrarse antes de las elecciones europeas, Tellado no ha concretado plazos. "Con respecto a la vía constitucional, vamos a estudiar cuáles son los plazos y los tiempos que más convienen a nuestra estrategia", ha manifestado.

En este punto, ha subrayado que la estrategia del PP es "tumbar" la ley de amnistía. "Y lo haremos o por la vía jurisdiccional, por la vía constitucional y por las vías que consideremos más adecuadas y más efectivas. ¿Los tiempos? Pues estableceremos los tiempos que más convenientes nos resulten", ha abundado.

Además, Tellado ha confirmado que la votación de la ley de amnistía este jueves se hará por llamamiento, como ha pedido el Grupo Popular. Según ha explicado, no les quedaba "más remedio" que aceptarlo cuando lo solicita un grupo con "una representación determinada".

A su entender, si fuese una prerrogativa que dependiese de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, "no lo harían y preferirían que los diputados votasen con vergüenza escondida pulsando un botón y no alzándose desde su escaño para decir 'sí' a una ley inconstitucional".

DICE QUE SÁNCHEZ VA A "TRAICIONAR A TODO UN PAÍS"

El portavoz del PP ha señalado que con la aprobación de esa norma el Gobierno de Sánchez "traicionará no sólo a sus propios votantes, a los votantes del Partido Socialista, sino que traicionará a todo un país".

El dirigente del PP ha subrayado que el PSOE y sus socios solo tienen como "programa común" la amnistía porque "casi un año después de que se pregonase la existencia de una presunta mayoría progresista en este Congreso" pueden comprobar, a su juicio, "que todo era una farsa".

"¿Dónde está la mayoría progresista de la que hablaba Pedro Sánchez? No está para aprobar Presupuestos, no está para tramitar leyes, no está para definir la política exterior de nuestro país y no está para definir tampoco la política fiscal. Es decir, no está para gobernar", ha enfatizado.

En este sentido, ha indicado que se ha demostrado que "nunca fue una mayoría de gobierno, sino simple y llanamente una coalición de intereses". "Una SL, una sociedad limitada que se conformó en exclusiva para la ley que se va a concretar en este Pleno, para intercambiar impunidad a cambio de poder", ha declarado.

"CULMINACIÓN DE LA OBRA MAGNA DEL SANCHISMO"

Según Tellado, lo que van a ver en el Pleno del jueves es "la culminación de la obra magna del sanchismo", que es "el compendio de perversión moral, corrupción política, degradación institucional y fraude electoral". "Esos son los elementos que efectivamente harán pasar a la historia a Pedro Sánchez", ha apostillado.

Tras resaltar que "la única medida de calado que Sánchez logra sacar adelante es justo la que se comprometió a no tomar en campaña electoral", Tellado considera que "la mayoría de conveniencia" de esta legislatura está "rota" como lo expresó la portavoz de Junts hace una semana.

Por eso, ha pedido de nuevo al Gobierno de Sánchez que retire la ley de amnistía y convoque elecciones. "Le decimos a Sánchez que ya que la legislatura está acabada, que le dé voz a los españoles, que retire la ley de amnistía, que convoque elecciones", ha apostillado.