El PP propone en el Congreso un cambio legal para evitar que los okupas se inscriban en el padrón municipal

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP busca aprovechar la tramitación en el Congreso de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local para introducir un cambio normativo que permita a los ayuntamientos dar de baja las inscripciones en el padrón municipal de los okupas ilegales.

Así consta en una de las enmiendas que ha presentado el PP en el Congreso a la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que los 'populares' advierten de que "la ocupación ilegal de cosa inmueble no podrá dar lugar a la inscripción de los ocupantes en el padrón municipal".

En concreto, el PP plantea que la inscripción en el padrón municipal de un ocupante ilegal se considerará "nula" y no producirá ningún efecto. A tales efectos, la idea de los 'populares' es que los ayuntamientos puedan dar de baja de oficio o a instancia del propietario o poseedor real legítimo las inscripciones en cuanto tuvieran conocimiento de ello.

Y es que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso una modificación de la Ley de Bases del Régimen Local para permitir votar de manera telemática a los miembros de las corporaciones locales, algo que han aprovechado los grupos parlamentarios para plantear otros cambios en el mundo municipal.

Uno de estos cambios propuestos por el PP es evitar que los okupas se inscriban en el padrón municipal, pero los 'populares' han planteado también otras enmiendas relacionadas con el voto telemático en los Ayuntamientos.

VIVIENDA Y SUPERÁVIT DE LOS AYUNTAMIENTOS

Por su parte, ERC también ha planteado diversas enmiendas a esta modificación legal, relacionadas con medidas de vivienda o el superávit de los ayuntamientos.

En concreto, los republicanos proponen un artículo que exime de medidas correctivas por el incumplimiento de las reglas fiscales a los ayuntamientos que justifiquen que la desviación se debe a la inversión en vivienda pública.

ERC también quiere modificar un artículo de esta ley para permitir que los ayuntamientos incurran en situaciones de déficit en caso de emergencias.

Por último, los republicanos plantean un cambio legal para permitir explícitamente a las administraciones locales con remanentes de tesorería positivos ejecutar gasto por encima de la regla de gasto definida en este artículo, a la vez que proponen un nuevo artículo que da mayor flexibilidad a las corporaciones locales con un nivel de deuda inferior al legalmente establecido.